ODRŽANA KOMEMORACIJA DUŠANU DUDI IVKOVIĆU U NARODNOJ SKUPŠTINI! Vučić: Ponosan sam što je Srbija imala takvog čoveka

U Skupštini Srbije završena je komemoracija povodom nedavne smrti legende srpske i evropske košarke Dušana Dude Ivkovića.

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je komemoraciji Dušanu Dudi Ivkoviću gde će održati govor.

- Ponosan sam što je Srbija imala takvog čoveka, on je naš velikan. Kada sam prvi put razgovarao sa njim video sam koliko je odgovoran i posvećen čovek. Ono što je najvažnije u ovim trenucima za njegovu porodicu je to da će on uvek biti tu. Mi u Srbiji ćemo uvek biti ponosni na njega i na ono što je on uradio, Srbija ga zaboraviti - istakao je vučić.

- Uvaženi članovi porodice, poštovani prijatelji porodice Ivković. Kao predsednik Srbije ponosan sam što je Srbija imala takvog čoveka i što će Srbija imati takvog čoveka. Ponosan što on nikada neće otići, niti će ga iko u Srbiji zaboraviti. Postoji ono što je merljivo, sve one medalje i svi oni uspesi. Ne samo to, on je nosilac jednog drugačijeg duha. Bio je sve ono što mnogi od nas nisu. Istovremeno i veliki gospodin i beogradski mangup, uvek držao do sebe i do drugih. Osim košarke koju je beskrajno voleo, ostavio je još nešto, i to nisu samo Krst i Radnički. To je ono što će ostati budućim pokoljenjima.

Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, bio je veoma emotivan.

- Imam obavezu da naglasim da Košarkaški savez ne bi bio danas ono što jeste bez Dude Ivkovića. Istorija srpske, jugoslovenske i evropske košarke je nezamisliva bez njega. Danas mnogi od nas ubiremo plodove njegovog poluvekovnog rada. Košarka nije bila deo njegovog života, ona je bila njegov život. Pošto sam bio veoma blizak prijatelj familije, prilično mi je teško ovo palo. Ponosan sam što sam za života njegovog rekao da ga volim i poštujem i što ću ga celog života voleti, kao i njegovu familiju. Mislim da smo se poslednjih nekoliko meseci čuli svaki dan, da sam ga često obilazio... Za sve što mi je bilo potrebno, za svaku bitniju odluku u košarci sam se prvo s njim savetovao. Sad je teško. On će da bude zauvek moj selektor, to je bio i to će da ostane. Iznad svega moja ljubav prema njemu kao prema mom pokojnom ocu.

Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaškog trenera Dušana Dude Ivkovića održava se danas u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Komemoraciji prisustvuju, pored članova porodice, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik KSS Predrag Danilović, Dudin kum Željko Obradović, Dragan Kićanović, Svetislav Pešić, Dejan Bodiroga, Dejan Tomašević, Nikola Peković, trener CSKA Dimitris Itudis, Nenad Krstić...

Ivković će u utorak u12 sati biti sahranjen u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu.

Jedan od najuspešnijih evropskih i svetskih trenera svih vremena preminuo je u četvrtak u 78. godine.

Rođen u Beogradu 29. oktobra 1943. godine, a stasao je na Crvenom krstu uz rođenog brata i legendarnog trenera Slobodana Pivu Ivkovića. Trenersku karijeru je počeo u Partizanu a rezultatima koje je napravio vodeći najbolje jugoslovenske i evropske klubove posebno reprezentaciju, pozicionirao je srpsku košarku na najviše mesto u evropskim i svetskim okvirima.

Dušan Duda Ivković bio jedan je od najuspješnijih evropskih trenera svih vremena. Od 2008. do 2013. bio je selektor reprezentacije Srbije.