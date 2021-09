OTKRIVEN POL JOKIĆEVOG DETETA! Meloun je oduševljen: BIĆE FANTASTIČAN OTAC!

Ozbiljno se Nikola Jokić spremio za početak nove sezone u NBA ligi. Naporno je trenirao i deluje da je u odličnoj formi.

Na konferenciji za medije je nedavno otkrio i šta se sve dešavalo tokom leta i potvrdio je još jednom zbog čega nije igrao za Srbiju na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Beogradu gde su "orlovi" poraženi u finalu od Italije.

Listening to the Coach Malone, Tim Connelly podcast with @msinger and @markkiszla and Malone said Nikola Jokić and his wife Natalija are expecting a baby GIRL.



The Joker is going to be a #girldad.



Malone added he thinks Jokić is going to be a “tremendous father.”