CRVENA ZVEZDA POKLEKLA U ISTANBULU: Aleksandar Đorđević sa Fenerbahčeom pokvario crveno-belu SAJNU UVERTIRU u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Fenerbahčea u Istanbulu rezultatom 61:57 (18:15, 10:11, 17:11, 14:18) u 1. kolu Evrolige.

Crveno-beli su pali posle velike drame u finišu meča.

Dejan Radonjić je favorizovanom Fenerbahčeu trenera Aleksandra Đorđevića izveo prilično oslabljen tim bez Dobrića, Davidovca, Lazića, Vajta i Cirbesa.

Turski tim je sjajno startovao i poveo sa 14:0 posle četiri minuta. Tada se Zvezda probudila i serijom 13:2 uhvatila priključak.

Od tada do kraja meča vodila se rovovska bitka. Zvezda je prvi put u meču povela u 15. minutu i praktično do kraja imala aktivan rezultat.

U finišu se probudio Nando De Kolo i sa pet vezanih poena doneo svom timu bitnu razliku.

Nikola Ivanović je postigao 16 poena (6 asistencija), Kalinić (9 skokova) i Volters (4 asistencije) po 9, a Kuzmić 8 u timu Zvezde. Kod domaćina Pjer je postigao 13 poena, po 8 Veseli (5 skokova) i Buker (9 skokova).

Zvezda je imala čak 21 izgubljenu loptu i taj problem je pratio od samog starta utakmice. Crveno-beli su imali tri skoka više, ali su, poput domaćina, imali loš procenat šuta za tri poena, svega 21.7 odsto.

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Makabiju, a Fenerbahče gostuje Panatinaikosu.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Ivanović za tri - 60:57. Prethodno je Mitrović pogodio za dva.

40. minut - Henri podiže prednost Fenera - 60:52.

39. minut - Nando De Kolo izrasta u junaka - 58:49. Ivanović siguran za tri poena - 58:52.

38. minut - Pjer strašnim zakucavanjem ponovo daje Feneru četiri poena viška - 53:49. De Kolo sam na trojci - 56:49, tajm-aut za Radonjića tačno dva minuta pre kraja utakmice.

37. minut - Holins u kontri poentira - 51:49.

35. minut - Polonara je oba puta precizan sa linije penala - 51:47.

34. minut - Ivanović pod prekršajem postiže poene - 49:47.

33. minut - Kuzmić poentira - 47:44. Veseli je na suprotnoj strani precizan - 49:44.

32. minut - Sjajan uvod Zvezde u poslednju četvrtinu. Lazarević posle sjajne odbrane u kontri zakucavanja - 45:42. Akpinar posle tajm-auta Đorđevića prekida seriju Zvezde - 47:42.

31. minut - Volters u prodoru postiže poene i ima i slobodno bacanje - 45:40. Brzih sedam poena za Voltersa u ovoj utakmici.

3. ČETVRTINA

30. minut - Ozbiljnih sedam poena prednosti za Fener, Šajok je precizan sa linije penala - 42:35. Polonara postiže trojku - 45:35. Kuzmić uz zvuk sirene postiže poene za 45:37.

29. minut - Polonara je precizan, Fener pravi razliku bez igre - 40:35.

28. minut - Henri preko Kalinića poentira - 37:33. Volters za 37:35, četiri vezana njegova poena. Gotovo nestvarno zvuči podatak da je Nando De Kolo prvi poen postigao tek u 28. minutu - 38:35.

27. minut - Pjer prekida period bez poena, i to trojkom. Druga trojka za Fener - 33:31. Kontra Fenera, u kratkom periodu ponovo pet brzih poena za domaći tim. Veseli je precizan - 35:31. Dobar prodor Voltersa - 35:33.

26. minut - Još jedna neverovatno neefikasna četvrtina. Posle šest minuta igre rezultat je 5:2 za Zvezdu.

22. minut - Ostin Holins postiže prve poene, i to trojku - 28:31. Henri postiže prve poene za Fener u nastavku - 30:31.

21. minut - Mitrović otvara treću četvrtinu poenima za novo izjednačenje - 28:28.

Crvena zvezda je završila prvo poluvreme sa čak 14 izgubljenih lopti. Crveno-beli imaju i pet osvojenih lopti manje (5/10).

Crveno-beli imaju pet skokova više, iako su oslabljeni na centarskoj poziciji (19/14). Obe ekipe su prilično loše u šutu za tri, Zvezda 2/10, a Fenerbahče 1/8.

Kalinić je postigao devet poena, Ivanović sedam, Lazarević i Kuzmić po četiri u timu Dejana Radonjića.

Kod domaćina Buker je sa osam poena najefikasniji, dva manje je postigao Mahmutoglu.

20. minut - Veseli ponovo za prednost Fenerbahče - 28:26.

19. minut - Posle dužeg vremena videli smo poene, Kalinić postiže svoj deveti poena - 26:24. Đorđević traži tajm-aut. Ivanović sa linije penala donosi Zvezdi izjednačenje - 26:26.

16. minut - Prva trojka za Fener, Mahmutoglu je precizan - 24:22. Buker koristi kontru, turski tim u svega nekoliko sekundi postiže pet poena - 26:22. Tajm-aut za Radonjića.

15. minut - Problem za Zvezdu, jedini centar u meču Ognjen Kuzmić je zaradio treću ličnu grešku. Crvena zvezda vodi prvi put na meču u 15. minutu. Volters koristi solo-prodor za 21:22.

13. minut - Ivanović trojkom dovodi Zvezdu na minus jedan - 21:20. Druga trojka crveno-belih u meču.

12. minut - Lazarević u kontri na asistenciju Voltersa smanjuje rezultat - 20:17.

11. minut - Mahotuglu dugom dvojkom otvara drugu četvrtinu - 20:15.

1. ČETVRTINA

10. minut - Lazarević zakucavanjem postiže konačan rezultat 18:15 posle 10 minuta igre. Zvezda ima devet izgubljenih lopti u prvoj četvrtini.

Kalinić je postigao sedam poena, a Kuzmić četiri. Na drugoj strani Buker je postigao šest poena.

9. minut - Duvioglu posle skoka u napadu postiže svoje prve poene - 18:13.

9. minut - Prva trojka za Zvezdu, Kalinić je precizan - 16:13. Zvezda ima čak osam izgubljenih lopti, imala je i zaostatak od 14 poena, ali u finišu četvrtine hvata priključak i tera Đorđevića da zatraži tajm-aut. Serija Zvezde 13:2.

8. minut - Ivanović postiže svoje prve poene posle solo-prodora - 16:10.

7. minut - Zvezda na seriju Fenerbahčea odgovara svojom serijom. Kuzmić zakucava za 14:8. Pjer prekida seriju Zvezde - 16:8.

6. minut - Prva dobra akcija Zvezde, Kuzmić koristi asistenciju Ivanovića. Novi košarkaš Zvezde je uneo dosta svežine u igru crveno-belih - 14:4. Kalinić koristi osvojenu loptu Ivanovića, Zvezda u seriji od šest poena - 14:6.

5. minut - Šajok iz reketa postiže nove poene - 14:0. Kalinić iz kontre postiže prve poene za Zvezdu - 14:2.

4. minut - Strašna tranzicija Fenerbahčea, koriste svaku grešku Zvezde u napadu - 12:0. Zvezda ima čak šest izgubljenih lopti do sada.

3. minut - Buker postiže nove poene za Fener, 10:0. Zvezda bez rešenja u napadu u uvodu utakmice.

2. minut - Problemi za Zvezdu na startu utakmice. Buker je precizan za 6:0, a zatim sa linije penala povisio vođstvo na 8:0 posle dva minuta igre. Prinuđen je Dejan Radonjić da traži tajm-aut.

1. minut - Vesli i Šajok donose domaćem timu startno vođstvo - 4:0.

Crvena zvezda bez Dobrića, Davidovca, Lazića, Vajta i Cirbesa na ovoj utakmici.

Domaći tim startuje sa Šajokom, Henrijem, Pjerom, Veselijem i Bukerom.

Crvena zvezda počinje sa petorkom Volters, Holins, Simonović, Kalinić i Mitrović.

Uoči meča minut ćutanja za Dušana Ivkovića.

Košarkaši Crvene zvezde sezonu 2021/22 u Evroligi otvaraju u Istanbulu protiv Fenerbahčea.

Turski velikan poslednjih godina na klupi ima srpske trenere, pa je tako sada u toj ulozi Aleksandar Đorđević.

Dejan Radonjić neće moći u "Ulker areni" da računa na nekolicinu igrača. Izvesno je da zbog povreda u timu neće biti Branko Lazić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić i Eron Vajt.

"Neću da pričam o povredama i svemu onome što nas prati maltene od leta, kada smo imali problema sa pojedinim igračima, do turnira u Minhenu gde smo nakon toga posle tih kontakta tokom meča ostali bez tri igrača. Neko za neko vreme, neko za malo duže. Do tih nekih tokom priprema specificnih situacija, gde smo maltene od manjka od dva igrača pa do trenažnog procesa bez sedam igrača pokušavali da radimo. Danas smo u situaciji da možemo da kažemo da je situacija prilično slična. Nejt Volters i Lazarević su tokom nedelje odradili sve treninge, Uskoković takođe. Dobrić i Davidovac putuju sa nama, ali neće igrati, jer još nisu spremni za to. Cirbes je van ekipe u izolaciji i čekamo rezultate testova. Uz Branka Lazića i Erona Vajta koji su van, ostali momci su tu spremni da daju sve od sebe" rekao je Radonjić.

Fenerbahče u sezonu ulazi sa novim igračima kao što su iskusni Devin Buker, Ahile Polonara, Pjer Anri... Oni će svakako biti velika pomoć Nandu De Kolou, Marku Guduriću i Janu Veseliju.

U međusobnim mečevima u Istanbulu Fenerbahče vodi sa 6:0, a u ukupnom skoru rezultat je 10:2 za turski tim.

