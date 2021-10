BODIROGA MU REKAO DA NE DOLAZI, STOJAKOVIĆU PISAO PISMO: Ovako se Pešić 'udvarao' igračima Jugoslavije!

Novi selektor košarkaša Srbije Svetislav Kari Pešić prisetio se dana kada je vodio selekciju Jugoslavije i posećivao reprezentativce u klubovima u kojima su tada igrali.

Pešić je komentarišući razgovore sa njima dvojicom tih godina napravio paralelu sa svojim sadašnjim pristupom igračima.

"Malo je sada drugačije zbog korone nego te 2000. godine kad sam posetio svakog igrača, i Peđu i Divca u Sakramentu i Jarića u Bolonji, Gurovića u Trstu, Đorđevića u Realu... Trebalo je da idem u Atinu tada da se vidim sa Željkom, koji je bio trener Panatinaikosa, da čujem njegova iskustva i da nešto iz toga naučim i naravno da uz to posetim Rebraču, Bodirogu, Tomića, Vukčevića, čijeg sina ću takođe pozvati u reprezentaciju", otkrio je Kari Pešić.

Međutim u Atinu nije otišao.

"Tad mi je Bodiroga rekao telefonom: 'Ako dolaziš da pričamo da li ću igrati za reprezentaciju, ne moraš da dolaziš, ja sigurno igram'. Tada sam rekao sebi u glavi 'To je kapiten'. Nisam nikoga pitao o toj odluci o kapitenu, jer na kraju krajeva i trener treba nešto da odluči", rekao je Pešić i ispričao anegdotu o njegovoj poruci Peđi Stojakoviću.

"Išao sam kod Peđe tamo i tu su bili dostupni razgovori, kao i uvek i malo je to NBA, zauzetost... On je očekivao mnogo više od svega toga, promenio se i način treninga, vođenja i on nije bio najsretniji da čitavo leto bude tu. Onda sam video da će to biti teško, iako je Brka, njegov legendarni ćale i moj veliki prijatelj, kada je čuo da ću ja biti trener rekao da je to najbolje rešenje u Savezu, ali je rekao da mogu da računam 100 odsto da će da igra. Leteo sam iz San Franciska, pa me vozio šofer do tamo, ja sam u kolima napisao pismo Peđi Stojakoviću, svojeručno, i zamolio šofera da preda Peđi. Naravno, to je bilo za njega baš iznenađenje. Leteo sam za Beograd i posle nekoliko dana javio se i rekao 'Kouč, na mene možeš da računaš'", otkrio je Pešić.