UHAPŠEN BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA: Zajedno sa njim 'palo' 18 igrača! Šok!

Naime, on su nedozvoljeno povlačili sredstva iz tzv. „NBA’s Health and Welfare Benefit Plan“ koji ima za cilj brigu o bivšim NBA igračima i porodicama i pokrivanje troškova lečenja.

Osumljičeni su oštetili fon sa 4 miliona dolara.

BREAKING: 18 former NBA players have been arrested and charged federally for defrauding the NBA’s Health and Welfare Benefit Plan out of approximately $4,000,000, law enforcement officials say.



Reported by @jonathan4ny

and me.