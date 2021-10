JOKIĆ OPET ODUŠEVIO SVET: Srpski košarkaš pružio još jednu brutalnu partiju!

Lako je navijačima Denvera kad je na parketu Nikola Jokić. Srpski košarkaš je ponovo oduševio planet.

Sjajni centar i prošlosezonski MVP najjače lige na svetu je odigrao još jednu maestralnu partiju. Momak iz Sambora je u pobedi Nagetsa nad Minesotom 93:91 zabeležio neverovatan dabl-dabl 26 poena i 19 skokova, a na to je dodao i sedam asistencija, sve to za nešto više od 36 minuta u igri.

Utakmica u "Tardžet centru" je bila veoma uzbudljiva i rešena je u neizvesnoj završnici. Timbervulfsi su odigrali odličan prvi period - 32:23, ali je ostatak meča pripao izabranicima Majkla Melouna.

Jokić je bio i junak trijumfa tima iz Kolorada. Minesota je voila gotovo celu četvrtu četvrtinu, a onda je Srbin odlučio da uzme stvar u svoje ruke. Na 02:04 do kraja asistirao je Morisu za vođstvo Nagetsa 91:89. Potom je realizovao oba slobodna bacanja i odveo Denver na plus 4 - 93:89. Na semaforu je pisalo da do kraja utakmice ima još 01:25.

Do kraja susreta jedino se još upisao Edvards iz Minesote koji je promašio i trojku za pobedu i na taj način omogućio Jokiću i drugovima da upišu drugi vezani trijumf.Kod Denvera se posle Jokića najviše istakao Monte Moris sa 16 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Malik Bizli sa 18 poena, dok je Entoni Edvards dodao 14, a imao je i 11 skokova.

Nagetsi imaju učinak 4-2, a Timbervulfsi 3-2.