Jokić LUDAČKIM POTEZOM podigao Amere na noge! Ne veruju šta je napravio (VIDEO)

Košarkaši Denvera izgubili su posle produžetaka od Minesote sa 114:112 u NBA predsezoni, ali je Nikola Jokić pokazao da će biti jedan od opasnijih kandidata za MVP titulu.

Za 26 minuta provedenih na parketu malo mu je falilo da stigne do tripl-dabla, a nisu izostali ni maestrali potezi na terenu.

Jedno od njih je i ludačka asistencija koja je Amere podigla na noge.

