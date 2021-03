JOKIĆEV NAPRAVIO ŠOU NA OL-STARU! SRBIN NASMEJAO AMERE DO SUZA: Urnebesno ĐUSKANJE na klupi, pa izjava koja se prepričava (VIDEO)

Somborac se sjajno zabavljao na ovogodišnjem Ol-staru u Atlanti. Nije bio preterano raspoložen za igru, ali je i pored skromnog učinka bio u centru pažnje.

Njegovo đuskanje sa Janisom Adetokumbom na klupi zapalilo je društvene mreže. Kamera je u jednom momentu uhvatila grčkog košarkaša kako đuska uz muziku, a Nikola se odmah uključio i ukrao šou najkorisnijem igraču Ol-star utakmice.

Tim Lebrona Džejmsa, čiji je Jokić bio član, ubedljivo je savladao ekipu Kevina Durenta sa 170:150, a srpski centar imao je skroman učinak na meču.

Jokić je za 19 minuta igre postigao šest poena uz sedam skokova i pet asistencija.

No one enjoyed the ASG more than Jokic. In this clip alone he:



Dances awkwardly

Surrender Cobra on a Giannis 3

Flies like an airplane

Mocks James Harden by pretending to get fouled

Gets mad at Giannis for not throwing him an alley-oop off the backboardpic.twitter.com/zqHSVav6JD