Obradović: Navijači da dođu i podrže ove mlade momke

Trener kosarkasa Partizana Željko Obradović izjavio je njegova ekipa meč protiv FMP-a u sedmom kolu ABA lige mora da odigra bobreno i sa velikom željom.

Neporaženi crno-beli sutra od 19 sati u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuju tim iz Železnika, koji je u seriji od pet uzastopnih pobeda.

"Igramo protiv tima koji je u izvanrednoj seriji. Pet poslednjih utakmica u ABA ligi su dobili i ne samo to što su dobili, nego igraju zaista dobru košarku. Mi moramo da se vratimo na nivo odbrane koji nas je krasio sve ove utakmice. Da imamo volju i želju kakvu smo pokazali na poslednjoj utakmici protiv Huventuda. Od prve do poslednje sekunde da cenimo svaku loptu, da igramo pametnije u napadnu nego što smo to činili čak i veći deo utakmice protiv Huventuda i to bi bilo to. Još da pozovemo naše navijače da dođu i podrže ove mlade momke", rekao je Obradović za klupski sajt.

Centar Partizana Balša Koprivica kaže da neće biti lako sa ekipom iz Železnika.

"Igraju u veoma dobrom ritmu tako da će biti veoma teška utakmica. Mislim da treba da imamo dobar pristup protiv ekipe koja je šuterski veoma kvalitetna. Mi kao ekipa rastemo iz utakmce u utakmicu. Poslednja utakmica nam je mnogo pomogla jer smo je izvukli na kraju i iz nje imamo dosta toga da naučimo. Energiju koju imamo u defanzivi treba da prenesemo i na duel sa FMP-om", istakao je Koprivica.