ŠTA VOZI JOKIĆ? Saigrač ga odao: Košarkaš Denvera otkrio da Srbin vozi ZVER od 300.000 evra!

MVP NBA lige ne voli da javnosti deli detalje koji se ne tiču košarke, ali ovog puta njegov saigrač iz Denvera otkrio je koji auto vozi centar.

Vil Barton je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju iz jednog auto salona u Americi.

Na njoj se nalazi sam Barton, Nikola Jokić i dve ozbiljne mašine!

Sudeći po fotografiji, srpski košarkaš poseduje model Rols Jojsa "Kalinan" koji, prema informacijama iz pojedinih izvora košta oko 330.000 evra, dok njegov saigrač pozira pored modela "Goust".

