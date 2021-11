ZAKAZANA I TUČA: Skandal u NBA sa Jokićem se nastavlja!

Podsetimo, u završnici meča između Denvera i Majamija, Markif Moris je, ničim izazvan, tokom početka kontre Nagetsa snaćno "uleteo" u telo našeg asa. I, ne samo da je "gađao" Jokićevo koleno, koje je Nikola nedavno povredio, već je na MVP-a nasrnuo koristeći i lakat.

Kako prenose pojedini američki mediji, po završetku meča Batler je u hodniku iz koga se ulazi u svlačionice domaćeg i gostujućeg tima, "tražio Jokića".

Situacija se smirila kada su članovi gostujuće ekipe primirili svoju zvezdu, koja je tek tada ušla u svlačionicu, dok je prilikom izlaska i tima Hita, i Nagetsa, povećano prisustvo radnika obezbeđenja onemogućilo bilo kakav sukob.

Nikola Jokić threw his shoulder into the back of Markieff Morris…



Morris was issued a flagrant foul 2 and Jokić an unsportsmanlike conduct foul. Both players were ejected.



Jimmy Butler was also given a technical foul.



🎥 @BallySportsFL pic.twitter.com/bjeFB3mQTZ