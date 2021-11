TRENER DENVERA OTKRIO ONO ŠTO SVE ZANIMA: Gde je bio i šta je radio Nikola Jokić tokom meča koji nije igrao zbog suspenzije

Podsetimo, Jokić, najkorisniji košarkaš NBA lige prošle sezone, suspendovan je jednu utakmicu zbog sukoba sa Markifom Morisom, igračem Majamija.

"Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić suspendovan je jednu utakmicu zbog nasilnog poteza prema košarkašu Majamija Markifu Morisu.

Moris je kažnjen sa 50.000 dolara zbog nesportskog prekršaja nad Jokićem", navedeno je u saopštenju NBA lige.

Denver je na svom terenu pobedio Indijanu sa 101:98, a američke novinare posle meča je zanimalo gde je bio i šta je radio suspendovani Nikola Jokić.

Na to pitanje odgovor je dao trener Denvera Majkl Meloun.

"Nikola mi je rekao da će gledati utakmicu uz čašu crvenog vina, a ja sam mu poručio da se nadam da će njegova beba uništiti momenat i da će imati težak oblik dijareje", rekao je Meloun kroz osmeh.

