NATALIJA JE MVP PORODICE, JA SAM BESKORISTAN! Nikola Jokić do detalja opisao život nakon što je postao otac - Ovom izjavom osvojio sve MAJKE SVETA!

Nije se ticala košarke, već porodičnih pitanja, ali je Jokić odgovorio "košarkaškim stilom".

Džoker je izjavio kako je njegova supruga Natalija MVP porodice i da se divi svemu što radi nakon porođaja.

Našalio se još košarkaš kako se oseća beskorisno jer se zasad nije najbolje snašao u novoj ulozi, ulozi oca.

- Cenim sve što Natalija radi za nas, ona je MVP, ona je najbolji igrač u našoj porodici trenutno. Cenim kako to sve radi, pogotovo što je sve novo i za nju. Prilagođava se brzo, sve radi dobro, a ja sam tu samo da pružim podršku jer se osećam prilično beskorisno tu, rekao je Jokić.

Best thing to come out of Nuggets practice today, Nikola Jokić calling his wife Natalija the MVP.



“She’s the best player in our family right now.” pic.twitter.com/epj7yjFLiD