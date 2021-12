REKORD ZA ISTORIJU: Nikola Jokić je uradio nešto što niko u ovom veku nije (VIDEO)

Srbin je pružio još jednu veličanstvenu partiju o kojoj će se pričati. Naime, Jokić je na parketu proveo više od 37 minuta i za to vreme postigao 26 poena (9/24 iz igre, 1/3 trojke, 7/7 slobodna bacanja), uhvatio čak 22 skoka, zabeležio pet asistencija, uz četiri izgubljene lopte i po dve ukradene i blokade.

Uz to Nikola je rešio meč, kada je ubacio poslednja dva slobodna bacanja, 12 sekundi pre kraja susreta, kojim je doneo važnu pobedu ekipi Majka Melouna.

I ne samo to, u "gradu anđela" učinio je nešto što niko od igrača u NBA ligi nije u ovom veku.

Postao je prvi košarkaš od Čarlsa Barklija i 1998. godine koji je u dve uzastopne utakmice beležio najmanje 20 poena, 20 skokova i pet asistencija.

Prethodno je u porazu od Šarlota duel završio sa 29 poena, 21 uhvaćenom loptom i takođe pet uspešnih dodavanja.

Neverovatan rekord srpskog superstara

Jokiću su najviše pomagali Barton sa 17, odnosno Rid sa 15 poena.

The first player to record 25+ PTS, 20+ REB, and 5+ AST in back-to-back games since Charles Barkley in 1988 🤯#NikolaJokic #NBAAllStar pic.twitter.com/pRP1CT03Md