Jokić zabeležio novi tripl-dabl, ali ni to nije bilo dovoljno, Juta 'demolirala' Denver

Šta više i može da uradi od ovoga.

Košarkaši Denver Nagetsa pretrpeli su poraz od Juta Džeza sa 125:102 u novom meču NBA lige, a ekipi Nagetsa nije bio dovoljan ni još jedan tripl-dabl srpskog košarkaša, Nikole Jokića koji je imao 25 poena, 15 skokova i 14 asistencija.

Srbin je u još jednom meču pokazao zašto je trenutno najbolji igrač na svetu, ali nažalost, ni to nije bilo dovoljno njegovoj ekipi da dođe do pobede, s obzirom na to da su njegovi saigrači podbacili.

Denver i Juta su sjajno započeli susret, veliki broj poena je viđen u prvom poluvremenu, posle kog su "Džezeri" imali prednost od 10 poena prednosti - 68:58.

Drugo poluvreme je donelo nešto drugačiji Denver, koji je priveo treću deonicu u svoju korist i vratio je meč u egal. Ipak, očajna poslednja četvrtina je presudila. Denver je postigao tek 14 poena, dok je Juta dala 20 više i time je i slavila u ovom meču.

Najefikasniji igrač na meču bio je Donovan Mičel sa 31 poenom, dok je Bojan Bogdanović ubacio 10 manje u dresu Juta Džeza. Dobar je bio i Rudi Gober sa 18 poena i čak 19 skokova.

Kod Denvera, najraspoloženiji je bio Nikola Jokić sa 25 poena, dok je pet manje ubacio Eron Gordon.

