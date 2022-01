VELIKO PRIZNANJE ZA SRBINA! JOKIĆ IDE NA OL-STAR: Nikola je među 5 najboljih, igraće u Lebronovom timu zvezda!

Nikola Jokić je prošle sezone postao MVP NBA lige, što je mnoge u SAD iznenadilo, ali ove godine, srpski centar čini se da pruža još bolje partije. A kada je tako, onda potvrda kvaliteta ne može da izostane.

Više nema dileme, Nikola Jokić je po drugi put proglašen za startera i jednog od pet najboljih igrača Zapadne konferencije pred revijalni vikend zakazan za 20. februar.

Jokić će u 71. izdanju košarkaškog spektakla biti u startnoj petorci Zapada uz kapitena Lebrona Džejmsa, Endrjua Viginsa, Džaa Moranta i Stefa Karija!

Sa druge strane, petorku na Istoku čine Tre Jang, Demar Derozan, kapiten Kevin Durent, Janis Adetokunbo i Džoel Embid.

See you in Cleveland 🤩#NBAAllstar pic.twitter.com/OszHPjzvMg