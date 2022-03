ZVANIČNO! Beograd je domaćin Fajnal-fora Evrolige! Najbolji klubovi Evrope za šampionsku krunu boriće se u Srbiji!

Prema prvobitnom planu, domaćin je trebalo da bude Berlin, ali je umesto glavnog grada Nemačke ta čast pripala glavnom gradu Srbije.

Naravno, razlog promene je epidemiološka situacija koja je u Nemačkoj nepovoljna i zbog koje Berlin nije mogao da garantuje predstavnicima Evrolige određeni broj navijača u dvorani.

Beogradu će tako pripasti čast da ugosti četiri najbolje evropske ekipe po drugi put u istoriji, pošto je srpska prestonica bila domaćin i 2018. godine, kada je šampionsku titulu podigao Real Madrid.

Osim domaćinstva, promenjen je i termin Fajnal-fora, pa će polufinala biti igrana 19. umesto 27. maja, dok će se finale igrati 21. umesto 29. maja.

Polufinala su na programu od 18h i 21h, meč za treće mesto igraće se od 16 časova, a finale ja zakazano za 19 časova.

