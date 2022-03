KOŠARKAŠKI MAESTRO NIKOLA JOKIĆ! Novi brutalan TRIPL-DABL Srbina u pobedi Denvera - Pao je i moćni Golden Stejt!

Nikola je predvodio Denver do trijumfa nad Golden Stejtom 131:124 (40:31, 31:38, 33:32, 27:23).

Srbin ponovo raspametio navijače i potvrdio da je glavni favorit za MVP priznanje. Ostvario je 18. tripl-dabl u sezoni i ukupno 75. u karijeri, pa mu nedostaju još tri da na večnoj listi preskoči po mnogima najdominantnijeg centara svih vremena, legendarnog Vilta Čemberlejna.

Nikola Jokic can't be stopped 🤯



◽️32 points

◽️13 assists

◽️15 rebounds

◽️12/17 from the field



He put the Nuggets on his back in the 131-124 win over the Warriors with his 75th career triple-double.



🎥 @nuggetspic.twitter.com/r69JWApMKe