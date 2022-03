TEŽAK PORAZ PARTIZANA! Čanak srušio bivši klub, Litvanci trojkama urnisali crno-bele!

Crno-beli su doživeli peti poraz i sa devet pobeda su trenutno drugi u grupi A.

Lijetkabelis je zabeležio sedmu pobedu, što ga drži u nadi da može do prva četiri mesta i plasmana u plej-of.

Panter je postigao 20 poena, Zagorac 16, Madar 12. U domaćem timu po 21 poen su postigli Orelik i Gagić.

Ključ utakmice je bila druga četvrtina u kojoj je domaći tim napravio seriju 20:0. Partizan je prvi koš postigao posle osam minuta igre u pomenutoj četvrtini.

Lipkevicius and Zemaitis are a dangerous combo in the fastbreak 🤜🤛#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YxZQOgyRXd