BOGDANOVIĆEVA PARTIJA SEZONE: Srbin sa 30 poena UNIŠTIO Grizlise (VIDEO)

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović predvodio je Atlanta hokse do pobede nad Memfis grizlisima 120:105.

Bogdanović je ostvario najbolji ovosezonski učinak od 30 poena, uz fenomenalan šut za tri - pet od šest!

Najveću podršku Bogdan je imao u Klintu Kapeli i Delonu Rajtu koji su postigli po 18 poena. Kod Grizlisa bolji od ostalih bio je DŽa Morant sa 29 poena.

Atlanta je prilično rano stigla do dvocifrene prednosti, a gosti su korak definitivno izgubili u drugoj četvrtini tokom koje je domaćin u nekoliko situacija stizao i do plus 21.

Veliku prednost Hoksi su uspeli da održe u preostale dve deonice i tako stignu do 35 pobede u 70 duela. Sa druge strane, Memfis je prekinuo setiju od četiri vezana slavlja te je ostao na 48 pobeda, uz 23 poraza.

Bogi has cooked up a 30 piece 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J9qsztNoMV — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 19. март 2022.

Naredni rival Atlanti biće NJu Orleans, taj meč na programu je sutra.