POJAVIO SE SNIMAK NAPADA NA NAVIJAČE ZVEZDE: Litvanci KRENULI NA SRBE, policija izvela Delije iz dvorane (VIDEO)

Velike tenzije vladale su na meču između Žalgirisa i Crvene zvezde zbog odluke crveno-belih da ne drže zastavu Ukrajine pred duel ova dva tima u okviru Evrolige!

Osim što su tokom svih 40 minuta, zatim i u produžetku, navijači domaćeg tima žestoko vređali Zvezdu, fanovi Žalgirisa su tokom dodatnih pet minuta igre i fizički napali navijače srpskog šampiona.

Snimak incidenta na tribinama podelio je poznati litvanski novinar Donatas Urbonas koji je, zanimljivo, pre izvesnog vremena boravio u Srbiji i radio određene intervjue.

There was a scuffle between Zalgiris and Crvena Zvezda fans before the overtime at the Zalgirio arena.



To avoid further potential conflicts, police advised Zvezda fans to leave the stands. They agreed and were safely escorted to the airport, per the official statement. pic.twitter.com/euBmuTvd7D