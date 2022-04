JOKIĆ ĆE BITI PONOVO MVP? Jedan detalj otkriva odličan znak za Srbina! (FOTO)

Ako je do novinara, onda nema dileme - Srbin će ponovo poneti to laskavo priznanje.

Six of our writers revealed their 2021-22 NBA awards ballots. The unanimous MVP? Nikola Jokić. More: https://t.co/bh2Njqv7xa pic.twitter.com/FmTLJsTc7p

Trenutno su u užem izboru Nikola Jokić, Džoel Embid i Janis Adetokumbo. Novinari koji učestvuju u glasanju morali su da pošalju svoje glasove, a fotografija koja je isplivala na internetu otkriva da ti glasovi idu u prilog Somborcu.

Na njoj se vide glasovi jednog dela novinara i po tome deluje da je Nikola najbliži nagradi. Naravno, to ništa ne mora da znači, ali je svakako nešto pokazuje da bi Nikola mogao da odbrani laskavo priznanje koje je dobio prošle sezone.

All you have to do is watch him play to know why he's this year's MVP. But, if you want to play the stats game too...🏆 pic.twitter.com/iNlkZ1Ws9q