NBA liga objavila listu dresova koji se najviše prodaju: Evo koje mesto zauzima Nikola Jokić (FOTO)

NBA liga često se bavi statistikama, pa je tako objavljeno i koje dresove najviše žele i kupuju navijači.

Tako je dres koji je najtraženiji u najatraktivnijoj košarkaškoj ligi sveta, dres Lebrona Džejmsa, a osim njega, među deset najprodavanijih su i oni Džejmsa Hardena (Filadelfija), Stefa Karija (Golden Stejt), Kevina Durenta (Bruklin), Džejsona Tejtuma (Boston), Džoela Embida (Filadelfija), Janisa Adetokumba (Milvoki), Luke Dončića (Dalas), Dža Morenta (Memfis), i Kajrija Irvinga (Bruklin).

Srpski centar i aktuelni MVP lige Nikola Jokić, nalazi se tek na 15. mestu, dok se od igrača iz regiona, najviše prodaje dres Luke Dončića.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvgOGI sales from the second half of the 2021-22 season! pic.twitter.com/e0G8UufuB7