SAČUVAO DENVER U DRAMATIČNOJ ZAVRŠNICI! Fantastični Srbin presudio Golden Stejtu i ostavio Nagetse u životu!

Rezultat utakmice u kojoj su Nagetsi morali da pobede kako bi ostali u igri bio je 126:121, a sve je rešeno u poslednjem minutu, iako je ekipa iz Kolorada u jednom trenutku imala i 17 poena prednosti.

Fenomenalni Jokić je još jednom vodio svoj tim, a utakmicu je završio sa 37 poena, osam skokova i šest asistencija.

Već posle 40 sekundi u prvoj četvrtini Drejmond Grin je udario Jokića u lice, igra je odmah prekinuta, a Aron Gordon je bio spreman da brani saigrača. Ta situacija kao da je iznervirala Srbina koji je prvu četvrtinu završio sa 18 poena i šest skokova, a u nastavku je nastavio gde je stao.

Denver je imao pet poena prednosti na kraju prve četvrtine, a tokom druge i 17 poena prednosti. Međutim, prvo poluvreme je završeno rezultatom 63:52.

U nastavku je viđena velika borba. Treća četvrtina je bila fenomenalna, a nije donela preveliku razliku na semaforu.

Raspucao se Monte Moris koji je u trećoj četvrtini pogodio pet trojki i tako očuvao prednost Nagetsa, a kada je posle 36 minuta igre na semaforu pisalo 98:89, bilo je jasno da sledi paklenih 12 minuta odluke.

Will Barton hit the dagger to give the Nuggets a W in Game 4 🔥 pic.twitter.com/tzl9bvijEq