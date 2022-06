KAKVA PRIČA! Vatrogasac radio smenu 24 sata, prvi pritekao u pomoć nesrećnom sudiji, spasio mu život i postao heroj! (FOTO)

Uznemirujuće scene viđene su na košarkaškoj utakmici u Njujorku između Džejmstauna i Toleda. Usred meča sudija Džon Skali se srušio, a svima je bila jasno da je nesrećni čovek doživeo srčani udar.

Srećom po Džona, u hali se našao vatrogasac Majls Kouplend, koji je odmah započeo oživljavanje i spasao mu život do dolaska Hitne pomoći.

Majls Kouplend, završio je 24-časovnu smenu kao vatrogasac u Toledu i odvezao se u Njujork 11. juna da bi sa svojim timom Toledo Glas Siti igrao u utakmici plej-ofa, polu-profesionalne Košarkaške lige.

Myles Copeland, a Toledo firefighter, was playing in a semi-pro hoops game after work.



A ref collapsed during the game and Myles quickly assisted.



10 min of CPR from the off-duty firefighter saved the ref’s life.



After, Myles would help his team win their game 💪



