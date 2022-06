SRPSKI TINEJDŽER POSTAJE KOŠARKAŠKI MILIONER! Jović u NBA dobija BOGATI UGOVOR, evo koliko će Nikola zaraditi u SAD

Nikola Jović je izabran u prvoj rundi NBA drafta koji je održan u noći između četvrtka i petka kao 27. pik koji je pripadao Majamiju.

Od košarkaša koji je prošlu sezonu proveo igrajući za Megu samo četiri srpskih igrača je prolazilo bolje na draftu, a to su Darko Miličić (2. pik, 2003. godine), Vladimir Radmanović (12. pik, 2001. godine), Nenad Krstić (24. pik, 2002. godine) i Vlade Divac (26. pik, 1989. godine), dok se izjednačio sa Bogdanom Bogdanovićem (27. pik, 2014. godine).

"Mislimo da je ovaj klinac bujajući talenat i nismo mogli da ga propustimo. Bilo je drugih tipova koji su nam se svideli, ali verujem da su oni duplikati onoga što već imamo. Jović je jedinstven košarkaš. Jedinstvena visina, jedinstveno umeće. Zato smo želeli da idemo s njim", rekao je Pet Rajli, predsednik Majami Hita.

