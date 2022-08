SRBIJA JE OVO ČEKALA! Svetislav Pešić otkrio zašto je precrtao Miloša Teodosića

Popularni "Kari" je prvi put izašao pred novinare nakon što je podigao nezapamćenu buru time što je sa reprezentativnog spiska "precrtan" dugogodišnji kapiten Miloš Teodosić.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić danas je održao dugo očekivanu konferenciju za medije pred predstojeće prvenstvo košarkaško prvenstvo Evrope.

Popularni "Kari" tako je prvi put izašao pred novinare nakon što je podigao nezapamćenu buru time što je sa reprezentativnog spiska "precrtan" dugogodišnji kapiten Miloš Teodosić.

Ali daleko od toga da je to bilo jedino goruće pitanje koje je okruživalo orlovsko jato pred početak prvenstva Starog kontinenta.

- Dobar dan svima, završili smo važnu prvu fazu priprema za prvenstvo Evrope. Pozvali smo 22 kandidata. Marjanović se povredio na utakmici protiv Latvije i još je u oporavku. Bogdanović je operisan, dolazi i posećuje ekipu, bio je i u Pazovi. Ta prva faza je prošla dosta dobro. Ono što smo planirali je ostvareno. Većina od 22 kandidata nije igrala, neki su otkazivali zbog povreda i premorenosti, a neki zbog privatnih razloga. Pokuševski je otkazao zbog NBA kluba, a Smailagić je imao operaciju i u dogovoru sa Partizanom, imali smo dogovor da nastavi da radi na svom oporavku. To važi i za Avramovića, koji je nažalost obnovio povredu, pa je i dalje u fazi mirovanja. On je krasan momak, desna ruka je u pitanju i sa povredom je igroa i protiv Belgije. Na njega i dalje računamo.

Selektor je tako ostavio mogućnost da Avramovića ipak vidimo na Evrobasketu zahvalio se na fantastičnim uslovima koje je naša košarkaška selekcija imala u kompleks centru u Pazovi i nastavio:

- Vrhunski sport je konkurencija. Dosta od ovih igrača nisam trenirao. Nedovića i Bjelicu dugo nisam video. Svi koji se bave ovim sportom znaju da se moraju donositi teške odluke. Ima razlike u odlukama koje se donose po pitanju kluba i selekcije.Vidim da se dosta priča o odluci koju sam doneo po pitanju Teodosića.

- Po prvi put mi se dešava u karijeri da nisam stigao ni da informišem ekipu, a svi portali su već objavili da je Teodosić odstranjen i precrtan sa spiska. Moram da vam kažem da ste pogrešno informisani. Moj prvi posao je da obezbedim mir, odluka je bila zajednička, predsednika i direktora da nemamo potrebe da se javljamo. I evo sada konačno možemo da popričamo.

A onda je Svetislav Pešić otkrio ono što je Srbija željno iščekivala da čuje.

- Obavili smo razogovor, nije bilo lako. To je sastavni deo života i sporta. Rekao sam mu da ne mogu nakon ovoga svega što sam video, da mu jednostavno ne mogu ponudititi status i mesto u reprezentaciji i da se okrećem igračima koji mogu više da daju. Bilo je mnogo razgovora na tu temu, pa smo rekli, da je on kapiten i da je mnogo uradio za ekipu, da ostane eventualno kao bekap igrač. Međutim on nikada nije bio igrač sa klupe, a imam i boljih igrača za te uloge. Ekipa se ne sastavlja samo od najboljih pojedinaca, već od onih koji najbolje funkcionišu. Sastavlja se i od iskusnih, i onih neiskusnih. Odluka je napravljena i on se zahvalio, a i ja na načinu na koji je to o prihvatio. To je sada završeno.

A onda je progovorio i o eventualnom nastupu Nemanja Bjelice, koji je doživeo povredu nedavno, za koju se smatralno da bi mogla da ga odstrani sa Evrobasketa.

- Bjelica je loše stao, ne zna kako se povredio. U pitanju je list, stavljen je u mirovanje. Neće putovati sa ekipom, ostaje ovde, u subotu ili nedelju će profesor uraditi snimak. Danas se bolje oseća, videćemo kako će se odvijati. Ne igramo samo kvalifikacije za Svetsko, nakon toga se igra Evropsko prvenstvo. Žao nam je što se igrači povređuju, ali i drugi se povređuju.

Potom je podvukao da niko nije precrtan i niko nije odstranjen iz reprezentacije i nastavio da odgovara na pitanja novinara.

Srbiju očekuju najvažniji mečevi. Prvo sa Grčkom (25. avgust u Areni) i Turskom (28. avgust u Istanbulu) u kvalifikacijama za Mundobasket, pa onda od 1. septembra sledi prvenstvo Starog kontinenta.

Na turniru smo u grupi sa Češkom, Poljskom, Finskom, Izraelom i Holandijom.