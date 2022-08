Ovakvog JOKIĆA nikada niste videli u dresu Srbije! Ovako se ponaša vođa (VIDEO)

Nikola Jokić je "eksplodirao" u samom finišu produžetka kada je ušao u polemiku sa saigračem Dejanom Davidovcem.

Pokušao je srpski as da objasni da nešto nije bilo dobro u prethodnoj akciji Srbije, pa je gestikulacijama još više dočarao šta je problem i bilo je jasno koliko se uneo u sve!

Reprezentacija Srbije je i te kako dobila time što će igrač Jokićevog kalibra biti njen član, a od njega se naravno i očekuje da bude i velika pomoć i desna ruka selektora Svetislava Pešića.

Pešić je poručio da se naši reprezentativci još nedovoljno poznaju i da je prednost Slovenaca što izgledaju kao da su svi iz iste ulice!

Nikola Jokic finishes with 26 points, 12 rebounds and 6 assists vs. Slovenia, but this summed up how Serbia's 4th quarter went. pic.twitter.com/70atQw5qed