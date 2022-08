HOROR POVREDA! POZNATI NBA KOŠARKAŠ NE IDE NA EUROBASKET: Samo se uhvatio za koleno, odmah je znao šta je! (VIDEO)

Italijanski košarkaš Danilo Galinari najverovatnije će propustiti predstojeći Eurobasket. Razlog za to su FIBA prozori samo nekoliko dana uoči početka turnira, pa je Galinari na meču kvalifikacija za Mundobasket protiv Gruzije (91:84) doživeo tešku povredu zbog koje ga verovatno čekaju meseci pauze.

Prilikom jednog doskoka u kontri, čini se da je Galinari oštetio ligamente kolena, pošto se odmah uhvatio za nogu i ostao na parketu, dok su njegovi saigrači i košarkaši iz Gruzije nastavili meč dok sudija nije prekinuo susret.

Danilo Gallinari appears to suffer a non-contact knee injury on this play.



