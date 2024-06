Nakon jezivog pada teniserke, ceo stadion je zadržao dah - Pravo je čudo kako je uspela da ustane! (Video)

Češka teniserka, Katerina Sinjakova, čudom je izbegla tešku povredu na meču protiv Džesike Pegule.

Čehinja je protiv Amerikanke igrala u četvrtfinalu turnira u Berlinu koji se igra na travnatoj podlozi. Dok je udarala jedan smeč proklizala joj je noga i završila je na podu.

Snimak tog trenutka je jeziv i na prvi pogled je delovalo da SInjakova neće moći uopšte da ustane. Ona je pala na teren, a očigledno je bilo da je u bolovima.

Katerina Siniakova slipped on the grass when hitting an overhead in her match against Pegula.



She looked to be in pain, but got back up and started playing again within a few minutes.



A lot of slips on the grass this week. pic.twitter.com/k3op4VpefC