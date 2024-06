KRAJ SRPSKE BAJKE NA ROLAN GAROSU! Iscrpljena Olga NIJE USPELA da napravi novu senzaciju!

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović igra protiv Čehinje Markete Vondrušove meč osmine finala Rolan Garosa.

Olga je u osmini finala doživela poraz od favorizovane Čehinje Markete Vondrušove 2:0 (6:4,6:2)

Nakon epskih preokreta u drugoj i trećoj rundi turnira, najbolja srpska teniserka nije imala snage da napravi novo čudo. Borila se kao lavica, pružila sjajan otpor 5. teniserki sveta, ali to jednostavno nije bilo dovoljno za trijumf.

Iako je doživela bolan poraz, Olga mora biti ponosna na sve što je uradila ove godine u Parizu. Samim plasmanom u osminu finala ostvarila je svoj najbolji rezultat u karijeri na grend slemovima i tako nagovestila sjajan nastavak karijere.

Propustila je Olga sjajne prilike na ovom meču, posebno u prvom setu. Fantastično je otvorila meč, odmah napravila brejk i stigla do prednosti od 4:1, međutim, nakon toga usledio je neverovatan pad u njenoj igri. Izgubila je pet vezanih gemova i izgubila set.

Čehinja je odmah na startu drugog seta oduzela servis Danilovićevoj i ekspresno stigla do prednosti od 2:0. Nije se Olga predavala, pokušavala je da se vrati u meč, oduzme servis rivalki, ali to joj nije pošlo za rukom. U šestom gemu, pri rezultatu 2:4, Vondrušova je ponovo iskoristila greške srpske teniserke na mreži, napravila novi brejk i u narednom gemu rutinski završila posao.



TOK MEČA:

Drugi set:

2:6 KRAJ - Poraz Olge Danilović.

2:5 vodi Vondrušova. BREJK! Olga u ozbiljnom problemu. Čehinja će u narednom gemu servirati za pobedu i plasman u četvrtfinale.

2:4 vodi Vondrušova. Ne popušta ni Čehinja. Ponovo je rutinski odradila posao.

2:3 vodi Vondušova. Ne predaje se Olga. Nije dozvolila protivnici da stigne do dva brejka prednosti.

1:3 - vodi Vondušova! Čehinja čuva brejk prednosti! Siguran servis gem!

1:2 - vodi Vondušova! Gem za Danilovićevu! Srpska teniserka konačno prekida seriju protivnice i smanjuje zaostatak u drugom setu. Ne predaje se borbena Olga!



0:2 - vodi Vondrušova. Kakva šteta! Imala je Olga priliku da odmah vrati brejk, ali nije iskoristila svoje šanse. Čehinja uz dosta muke uspeva da materijalizuje prednost i sada vodi sa 2:0.

0:1 - BREJK! Vondrušova u žestokom naletu! Još jednom je oduzela servis nervoznoj Olgi, koja nije uspela da osvoji poen u ovom servis gemu.

Prvi set:

4:6 - VONDRUŠOVA OSVAJA PRVI SET. Ispustila je Olga veliku prednost u prvom setu. Imala je brejk prednosti, vodila 4:1, a onda je dozvolila rivalki da osvoji pet gemova u nizu i povede sa 1:0 u setovima. Neverovatan pad u igri srpske teniserke.

4:5 vodi Vondrušova - Potpuni preokret Čehinje. Ponovo je oduzela servis Olgi i u narednom gemu će servirati za 1:0 u setovima. Veliki pad u igri naše teniserke.

4:4 izjednačenje - U ozbiljnom naletu je Vondrušova. Osvojila je tri vezana gema i potpuno se vratila u set. Gledaćemo pravu dramu u finišu prvog seta.

4:3 vodi Olga - BREJK! Vondrušova uz dosta sreće stiže do prvog brejka na meču!

4:2 vodi Olga - Hvata ritam Čehinja! Rutinski je osvojila svoj servis gem i smanjila zaostatak u prvom setu. Počela je da igra bolji, agresivniji tenis... Olgu čeka težak posao u finišu prvog seta.

4:1 vodi Olga - Još jedan siguran servis gem za srpsku teniserku! Olga čuva prednost brejka!

3:1 vodi Olga - Probudila se Čehinja! Prvi gem za Marketu na ovom meču.

3-0 Danilovic et y’a rien à dire #RolandGarros pic.twitter.com/g0F6dcpQY4

3:0 vodi Olga - Potvrdila je brejk Danilovićeva. Fantastičan početak meča!

2:0 vodi Olga - BREJK! Fenomenalan početak meča za srpsku teniserku! Maksimalno je iskoristila nesigurnost u igri rivalke Danilovićeva. Došla je do dve vezane brejk šanse, iskoristila drugu priliku i povela sa 2:0 u prvom setu. Četiri neiznuđene greške već ima Vondrušova.

1:0 vodi Olga - Sjajan start srpske teniserke. Rutinski je Danilovićeva osvojila svoj servis gem.

Meč je počeo, Olga prva servira!

Uoči meča:

Arrivée juste à temps pour l'entrée des joueuses (Danilovic - Vondrousova) ! Que la meilleure gagne, j'ai pas de favorite entre la frauduleuse vainqueure de Wimbledon et la qualifiée miraculée 🖐🏻 (oui je me tappe la visibilité réduite 😅) pic.twitter.com/Sy7aZ0exby

Olga se sprema za izlazak na teren

The hairstyling tutorial is provided by Olga Danilovic 💇‍♀️ #RolandGarros pic.twitter.com/d9Dbl5ElOo