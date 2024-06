SRPSKA BAJKA! Olga Danilović ispisala istoriju, ovo NIKO NIKADA nije uradio!

Srpska teniserka Olga Danilović najprijatnije je iznenađenje Rolan Garosa.

Ona je u neverovatnom meču koji je trajao više od tri sata srušila Donu Vekić rezultatom 0:7, 7:5, 7:6 u meču za infarkt prepunom preokreta i plasirala se u osminu finala.

A osim toga, ispisala je i istoriju tenisa pomalo neverovatnim podatkom koji je lizvukla čuvena kompanija za statistiku Opta.

1 - Olga Danilovic has become the first player in the Open Era to claim a Women's Singles match win at a Grand Slam event by a score of 0-6 7-5 7-6. Rollercoaster.