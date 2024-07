Olga Danilović tužno posle ispadanja sa Vimbldona: Ova podloga mi nije omiljena, nisam uspela da se spojim

Srpska teniserka, Olga Danilović poražena je odmah na startu Vimbldona od Anke Aleksije Todoni iz nama susedne Rumunije u dva seta - 0:2 (5:7, 1:6).

Tako Olga nije uspela da ponovi uspeh sa Rolan Garosa kada je stigla čak do četvrtfinala, kada je izgubila od Markete Vondroušove. Ovog puta, Rumunka je bila daleko bolja, a tek joj je 19 godina.

Ona je novinarima istakla šta je bio glavni problem i tvrdi da trava jednostavno ne odgovara njenoj igri.

- Definitivno da mi ova podloga nije omiljena, nešto se sa njom nisam baš spojila što bi se reklo. Ja barem odigram jedan ili dva turnira pre Vimbldona na travi. Mislim da sam uvek pre išla na šljaku. Lepo iskustvo. Poslednji put sam igrala pre par godina. Mislim da se nisam snašla, ona lepo igra na travi. Danas ni uslovi nisu sjajni jer ima vetar. Ona je pogodila par lopti bitnih, ja nisam i to je to.

Otkrila je i šta planira da radi u sedmicama koje predstoje.

- Verovatno će to biti šljaka jer još uvek ne znam kakvo je stanje za Olimpijske igre. Za sada šljaka u Evropi, pa ću se prebaciti u Ameriku na tvrdu.

Povrede su nešto što zaustavlja Olgu, ali kaže da je to nešto na šta ne može da utiče.

- Pričala sam o tome milion puta. Povrede me stignu i ne mogu na to da utičem. Do kraja aprila nisam odigrala meč. To je nešto što me konstantno koči. Koliko god ja dobro igrala, džabe kada druge igračice pokupe bodove kad ja nisam tu.



Autor: Jovana Nerić