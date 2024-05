MNOGO BODOVA, I JOŠ VIŠE NOVCA! Evo šta je Olga zaradila nakon nestvarnog čuda na Rolan Garosu - ima mnogo razloga za zadovoljstvo

Srpska teniserka Olga Danilović napravila je novi nestvaran preokret u trećem kolu Rolan Garosa i sa 2:1 u setovima savladala je Hrvaticu Donu Vekić (0:6, 7:5, 7:6).

Nije sve krenulo kako treba. Čak naprotiv, u prvom setu je izgledalo kao da je bajka Olge Danilović u Parizu završena jer je Dona Vekić slavila bez izgubljenog gema!

Ipak, u nastavku smo gledali neku potpuno drugu Olgu, koja je uspela da se vrati iz nezgodne situacije i na kraju potpuno zasluženo slavi.

Olga je ovom pobedom zaradila dodatnih 280 poena, ali i ček u iznosu od 250.000 evra.

