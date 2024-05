BRAVO OLGA: Srpkinja nakon velike DRAME uspela da se plasira u četvrto kolo Rolan Garosa!

Danilović - Vekić 0:6, 7:5, 7:6

7:6 - Olga Danilović napravila je nestvaran preokret u taj-brejku odluke i prošla u narednu rundu! Ovaj gem dobila je sa 10:8!

6:6 - Olga, bravo! Novi brejk koji će nas odvesti u gem odluke!

5:6 - Šta se dešava sa Olgom? Još jednom je izgubila gem na svoj servis i sada Dona Vekić ponovo servira za pobedu!

5:5 - Dona Vekić servirala je za pobedu, ali je Olga Danilović napravila brejk u najvažnijem trenutku! Drama se nastavlja!

4:5 - Katastrofa za Olgu! Izgubila je brejk u najgorem mogućem trenutku, Dona Vekić servira za pobedu.

4:4 - Imala je Olga brejk loptu, ali je Dona Vekić odigrala nestvaran poen i spasila je. Vodiće se velika borba do kraja ovog seta.

4:3 - Uh, kakva borba u trećem setu! Dona Vekić imala je nekoliko brejk prilika, ali je Olga Danilović uspela da stigne do gema! Čeka nas drama u finišu!

3:3 - Bravo, Olga! Srpkinja se bori kao lavica i vratila je brejk u setu odluke!

2:3 - Hodala je po tankom ledu Olga, spasavala brejk lopte, ali je bila prava kada je trebalo, pa je osvojila ovaj gem.

1:3 - Ništa od brejka za Olgu ni u ovom gemu. Moraće dodatno da se pomuči kako bi dobila ovaj meč.

1:2 - Konačno gem u trećem setu za Olgu Danilović.

0:2 - Dona Vekić je potvrdila brejk. Olga se nalazi u zaostatku.

0:1 - Nije dobro. Olga je pretrpela brejk već na startu trećeg seta.

