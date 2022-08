VELIKA POBEDA SRBIJE! ORLOVI PREŽIVELI TURSKU I SUDIJE: Sprečili pokušaj PLJAČKE u Istanbulu, Jokić i drugovi utišali bučne domaćine

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Tursku rezultatatom 79:72 u kvalfiikacionom meču za Mundobasketu.

Košarkaška reprezentacija Srbije napravila je važan korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo jer je usred Istanbila pobedila Tursku sa 72:79. Iako ishod misije "odlazak na Mundobasket" neće biti poznat pre proleća, kada se završavaju kvalifikacije, "orlovi" Svetislava Pešića ne samo da su uvećali svoje šanse za uspeh, već su na isprva vrlo dobar, potom i dramatičan način, najavili nastupe na Evropskom prvenstvu, koje za njih počinje u petak, 2. septembra.

Posle teško izvojevane, a izuzetne pobede na Grčkom u Beogradu, i to nakon produžetka, usledila je nova utakmica za "hvatanje za glavu". Usred "Sinan Erden" dvorane, u kojoj se drama "pojavila kada je niko nije očekivao" - naši "orlovi" su zaigrali maestralno na samom početku i to zahvaljujući trima stvarima, potom se opustili, ali ipak pronašli način da ostvare trijumf.

Najpre, sve srpske ljubitelje košarke mogla je da raduje odbrana, koja je delovala daleko bolje nego protiv Janisa i ostalih "Helena", naročito kada se o defanzivi u tranziciji radi. Zatim, igralo se vrlo odgovorno, bez srljanja i soliranja, u skladu sa najboljom tradicijom ovdašnje košarke. A treće, Nikola Jokić je rano priredio šou.

Pre nego što je otišao da prvi put predahne, već je Srbija vodila sa devet razlike u uvodnoj deonici, a i ne čudi jer je MVP NBA lige ubacio 11 poena, uz šut 4/5 iz igre. Ako su Turci tada i pomislili "sad će nam biti lakše, otišao je na klupu!", grdno su se prevarili.

Jer, uz onu izvrsnu odbranu, a izuzetno kolektivnu igru, Srbija je samo uvećavala prednost, predvođena tada Lučićem u košgeterskom smislu, oporavljenim od beogradske povrede Micićem - u organizacionom, a Kalinićem u odbrani. Šta god da je selektor domaćih Ergin Ataman tada radio, ne bi to na terenu "potrajalo" duže od minut a da nije stigao adekvatan odgovor Svetislava Pešića i njegovih izabranika.

Naročito se to videlo u periodu od osmog do 16. minuta, kada je Jokić odmarao, a nakon što se vratio, san Turaka da bi tada mogli do preokreta pretvorio se u noćnu moru. NBA zvezda je radila šta je htela svojim čuvarima, da bi fantastično poluvreme Srbije košem sa više od polovine terena, za nestarnih 28:47, ulepšao Nikola Kalinić. Činilo se da je sve gotovo, ali...

Iako je porasla ta prednost i na +21, posle nove Kalinićeve trojke početkom drugog poluvremena, sedam uzastopnih poena Turske za manje od minut i po, vratili su nadu i domaćoj ekipi, a i njenim bučnim navijačima, da mogu do čuda. Tajmaut koji je tada zatražio selektor "orlova" nije ih trgao dovoljno, pa su se Turci sa ukupno 12 poena u nizu primakli na čak 52:43, pre nego što je Micićev promašaj sa distance "ispravio" Lučić.

Na to se nadovezala i tehnička greška Atamanu zbog previše kritikovanja sudija, pa se borba baš rasplasmala, naročito kada su domaćini prvi put prišli na sedam razlike. Ipak, uz trojke Gudurića i Jagodića Kuridže počelo je malo lakše da se diše, no bilo je već tada jasno da će, uz "samo" deset razlike prednosti, četvrta deonica biti mnogo teža, nego što se činilo da će biti slučaj kada je semafor pokazivao više nego dvostruko više od toga.

Poslednja četvrtina je donela vrhunac drame. Uz Novaka Đokovića koji je, u društvu supruge Jelene, pratio meč iz prvog reda, "orlovi" su pokušavali da zaustave svoje kotrljanje niz nizbrdicu. Nisu baš bili uspešni u tim nastojanjima, Korkmaz i Osman su se za to pobrinuli, ali nisu odustajali. I, to je bilo najvažnije.

Jer, ova ekipa i nije na okupu "godinama". Nije čak ni mesecima. Za njih je ovo bilo prvo zajedničko iskustvo igranja u atmosferi koja je takva da niko u hali (sem bračnog para Đoković) nije za do da oni pobede, ali su sve izdržali. Dva minuta pre kraja su uspeli da, posle izjednačenja rivala, dvaput u niz iznude suparničke prekršaje u napadu. To su Kalinić i Jokić kaznili svojim pogocima, pa je serija od sedam uzastopnih poena "orlova", na "prelazu" iz 39. u 40. minut, rešila pitanje pobednika.

Naredni mečevi u kvalifikacijama za Mundobasket Pešićevi "orlovi" će igrati 10. i 13. novembra, prvo u Velikoj Britaniji, a potom kod kuće protiv Turske, no pre toga ih čeka nešto, u ovom trenutku, važnije - Evropsko prvenstvo.

TURSKA - SRBIJA 11:26, 17:21, 27:18

Treće četvrtina:

40. minut - Jokić postiže možda odlučujuće poene 72:79

39. minut - Kalinić trojka, mnogo bitna 72:75, Gudurić pogađa sa penala 72:77

38. minut- Jokić polovičan sa penala 71:72, potom Osman takođe 72:72

37. minut - Osman ponovo pogađa trojku pa nakon kontre pogađa uz faul 71:71, nerešeno je. Srbija je prokockala 19 razlike

36. minut- Osman pogađa 65:69, Kalinić smiruje domaćine 65:71

34. minut - Micić dobio tehničku grešku jer navodno hteo da iscenira faul, Turska smanjuje sa linije penala 63:69

33. minut - Gudurić postiže jako važnu trojku 62:69

32. minut - Nova trojka Turaka 60:66, topi se prednost Orlova, potom Osman za 62:66

31. minut - Korkmaz siguran sa penala 57:65, Gudurić polovičan 57:66

30. minut - Sjajna akcija i zakucavanje Milutinova 52:65, Osmani vraća trojkom 55:65

29. minut - Gudurić i Kuridža sa dve trojke vraćaju dvocifrenu prednost Orlovima 50:63

28. minut - Osman sa penala smanjuje na 48:55, Lučić je dobio tehničku grešku. Micić sa penala vraća +9 48:57

27. minut - Razigrao se Osman 45:55.

26. minut - Čedi Osman trojka 43:52, Lučić prekida seriju 43:54

24. minut - Serija Turske 7:0, 38:52, Pešić traži tajm-aut

23. minut - Kalinić nova trojka 31:52

22. minut - Larkin pogađa 31:49,

21. minut - Utakmica je nastavljena

Druga četvrtina:

20. minut - Kalinić trojka sa pola terena za kraj poluvremena 28:47

20. minut - Larkin siguran sa penala 28:42, Jokić ponovo poentira 28:44

19. minut - Fantastični Jokić, 26:40

18. minut - Micić pogađa samo jedno slobodno bacanje od tri, a potom Šengun trojka 26:38

17. minut - Jokić ponovo na parketu, odmah poen 21:37

16. minut - Kuridža trojkom prekida seriju Turaka 21:35

15. minut - Šengun pogađa iz reketa 21:32

14. minut - Turska pogađa dve trojke, 19:32, Pešić traži tajm aut.

13. minut - Lučić pogađa uz faul, 13:32

12. minut - Korkmaz postiže poene iz jako teške pozicije 13:26. Gudurić je trojkom utišao dvoranu 13:29

Prvo četvrtina:

10. minut - Razigrao se Lučić , trojka 11:24, potom i Milutinov u kontri 11:26

8. minut - Lučić siguran sa penala 9:19, potom sjajna kontra i poeni Gudurića 9:21, Atamatan reaguje, tajm-aut.

7. minut - Čedi Osman prekida seriju Srbije 9:16

6. minut - Srbija u seriji, Micić, pa Jokić nova 4 poena 7:16

5. minut - Jokić poentira uz faul 7:10, njegovih već 7 poena.

4. minut - Kalinić vraća trojku Korkmaza 5:7

2. minut - Jokić dominira na startu 1:4

1. minut - Jokić postiže prve poene 0:2

1. minut - Utakmica je počela

Košarkaši Srbije gostuju Turskoj u 6.kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine

Sa "Orlovima" koji imaju imperativ pobede otputovao je i plejmejker Vasilije Micić koji se povredio u meču protiv Grčke. Vasa se našao na spisku od 12 igrača koji će biti večeras na raspolaganju selektoru Svetislavu Pešiću.

Nakon pet odigranih utakmica Srbija i Turska dele 4 mesto sa skorom 2-3.

Prva je Letonija 4-1,drugo i treće mesto dele Grčka i Belgija sa skorom 3-2

Poslednja je Velika Britanija sa skorom 1-4.

Selektor Svetislav Pešić u Istanbul je poveo sve igrače koje ima na raspolaganju. Nemanja Nedović i Nemanja Bjelica su i dalje na spisku povređenih igrača.

Još uvek nije poznato koliko će Vasa Micić moći da igra protiv Turaka, ali sama činjenica da se našao među 12 igrača za ovaj meč je veliko ohrabrenje.

Nikola Milutinov, centar moskovskog CSKA, imao je zapaženu rolu u meču protiv Grčke, upisao je 12 poena, četiri skoka i jednu blokadu.

- Potrošili smo se protiv Grčke. Turska je u sličnoj situaciji, kao i mi. Idemo tamo da damo sve od sebe i da probamo da pobedimo. Počeli smo da razmišljamo o Turcima, odmah pošto smo pobedili Grke - rekao je Milutinov.

Utakmica u Istanbulu počinje u u 19h.