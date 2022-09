I MICIĆ OBRADOVAO SRBIJU! Sjajni plejmejker saopštio ono što svi želimo da čujemo

Vasilije Micić je u Pragu saopštio dobre vesti: spreman je za Evrobasket!

On se povredio na utakmici protiv Grčke, kada je izvrnuo zglob, ali srećom u pitanju nije bila ozbiljnija povreda.

Vratio se protiv Turske i izneo teret, a sada je 100 osto spreman.

- Dobro se osećam već par dana. Zglob je takav kakav jeste, drago mi je da sam mogao da se oporavim za utakmicu protiv Turske i prvenstvo. Moram da budem spreman za predstojeće utakmice i mislim da smo svi, koliko-toliko, sa nekim sitnim povredama uspeli da se pripremimo za prvenstvo - rekao je Micić.

On je govorio i prvom meču na šampionatu sa Holandijom. Srbija je apsolutni favorit.

- Gledajući grupu nisu baš toliko zvučna imena, ali mislim da je svaka ekipa na ovom prvenstvu da ima jedan dobar dan, da ima šutersko veče i da to u neku ruku i iziskuje dodatnu ozbiljnost. Mislim da je utakmica sutra idealna za nas. S obzirom da nam fali Milutinov, da možda i Rile dobije neke kvalitetne minute. Ipak, znamo svi da je ovo utakmica gde možemo svi da iznesemo sve moguće napore - kazao je Micić.

Pričao je i o reprezentaciji Češke, koji su nam protivnici u drugom kolu.

- Oni zvuče sa imenima najozbiljnije u Pragu pored nas. Ono što je za njih karakteristično jeste da kod kuće igraju jako dobro. Tako da očekujemo uz njihovu publiku jednu dodatnu energiju za njih, ali najvažnije je da se sutra odigra dobro, da se oporavi, pa onda da se sprema ta utakmica. Jer koliko god da ovo deluje kratko, sve je dosta intezivno.

Selektor Svetislav Pešić je pobornik brze igre.

- Mislim da se zato i traži da se igra brže, tu ne treba prevelika uigranost, to je automatizovana kretnja, koja je u gotovo svakom klubu ista. S obzirom da imamo na svakoj poziciji, na neki način, plejmejkera onda je to i prednost, da taj igrač može da iskreira. Pogotovo imajući Jokića na pet koji može da povuče loptu, to je unikat za svaku ekipu na ovom prvenstvu - zaključio je Vasilije Micić.

