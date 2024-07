Kakva bomba! Nikola Jokić u Denveru dobija srpskog saigrača?

Srpski plejmejker Vasilije Micić mogao bi da se ovog leta pridruži Nikoli Jokiću u Denveru.

Prema pisanju dobro obaveštenih novinara u Americi, Denver je zainteresovan da trejduje svog rezervnog centra Zekea Nadžija, koji nije imao značajnu ulogu od dolaska u tim 2020. godine kao 22. "pik" na NBA draftu. Nagetsi bi oslobađanjem od Nadžijevog ugovora od osam miliona dolara oslobodili prostor u budžetu da dovedu Vasilija Micića.

Denver je navodno bio zainteresovan da dovede Rasela Vestbruka iz Klipersa, ali je on odabrao da aktivira još jednu godinu svog ugovora i da ostane u sadašnjem timu za četiri miliona dolara. I to nije sve, već su u Denveru navodno bili zainteresovani i da dovedu hrvatskog košarkaša Darija Šarića, koji je prethodnih sezona igrao za Finiks, Oklahomu Golden Stejt...

Ako se zaista dogodi da Micić dođe u Denver, kao što piše "Jahu sports", ponovo bi postao saigrač sa Jokićem kao i pre više od 10 godina, kada su zajedno počinjali karijere u Megi. U međuvremenu je Jokić postao trostruki MVP, NBA šampion i najbolji centar na svetu, a Micić je gradio ime u Evropi, u kojoj je sa Efesom dva puta osvojio Evroligu, bio zvanično najbolji košarkaš kontinenta, MVP Fajnal-fora...

Vasilije Micić (30) prešao je u NBA ligu prošlog leta, kada je postao igrač Oklahome, a u drugom delu sezone trejdovan je u Šarlot Hornetse, u kojima igra sa zemljakom Aleksejem Pokuševskim. Da li će tu biti i sledeće sezone? Evo šta je Micić rekao na okupljanju reprezentacije o svom NBA iskustvu:

"Iskreno, drugačije je kad osetiš to na delu, te igrače, 'krem de la krem' NBA lige. Hvala Bogu, taj krem de la krem je Jokić, pa ti je malo lakše da razmišljaš da je on u ekipi. Tamo su neki najbolji igrači, u Oklahomi sam trenirao sa nekim od najboljih i igrao koliko sam imao prilika, kasnije sam u martu u Šarlotu igrao protiv skoro svih plej-of ekipa i to je ta razlika. Osvežilo me je, bez obzira na godine, u smislu motivacije i želje da radim na detaljima koji prave prevagu. Drugačiji je stil, individualno, fizički naporno, ali za to iskustvo sam bogatiji"

Autor: Dubravka Bošković