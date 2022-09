PEŠIĆ SPUŠTA LOPTU: Ne postoji Berlin, postoji sledeća utakmica i u svaku ulazimo kao da je poslednja!

Srbija je jedna od samo tri selekcije koje posle tri kola na Evropskom prvenstvu imaju maksimalan učinak.

Izabranici selektora Svetislava Pešića su pregazili Finsku rezultatom 100:70 i tako i formalno overili put u Berlin na završnicu šampionata.

Ubedljiv trijumf, ali pre svega igra svih reprezentativaca, razgalila je selektora.

- Želim da čestitam svim košarkašima, naravno zbog pobede, ali zbog odličnog pristupa, od početka utakmice. Odlična koncentracija, pogotovo u vraćanju u odbranu. Tim Finske je najbolji tranzicioni tim u ovoj grupi. Protiv Izraela su postigli 21 poen iz tranzicije, protiv Poljske 31, a protiv nas samo 13. Ako kontrolišete to, onda automatski kontrolišete i trojke. Pogodili su devet trojki, 27 odsto za tri, a protiv Poljske čak 17, uz 44 odsto - rekao je Pešić.

Pešić se našalio rekavši da je igračima "dosadio" istom pričom, ali da je to urodilo plodom na terenu.

- Već sam ih ubio pričom koliko je važna odbrana u tranziciji, pogotovo protiv ekipa kao što je Finska. To je nešto što nas najviše zanima, ne mislim da ne treba ostale stvari da radimo, da razgovaramo sa igračima, ali odbrana u tranziciji je baza. Sve ostalo znate, to su iskusni košarkaši, znaju da čitaju, a kada dobiju informacije putem skautinga, to im onda pomogne. Apsolutni pristup kakav treba je bio danas, ne postoji Berlin, postoji sledeća utakmica, i mi smo to pokazali. Ulazimo u utakmicu kao da je poslednja, to je važno iz dva iz razloga. Prvo, tako se pobeđuje, a drugo samo tako možeš da podižeš timsku i individualnu formu - rekao je Pešić.