ŠOK IZDANJE JOKIĆA, NAVIJAČI ZABRINUTI: Svi strepe zbog ove fotografije (FOTO)

U duelu u kome se očekivalo da Nagetsi lako savladaju Oklahomu, tim iz Kolorada doživeo je neprijatan poraz.

@DLineCo @HarrisonWind Jokic hurt his wrist. The season is already over. This sucks. #NuggLife pic.twitter.com/Bqd6CPkGPK

Jokić je na terenu bio 15 minuta, upisao je dva poena uz jedan promašaj iz igre, a nedugo nakon meča zabrinjavajuća slika obišla je svet.

Jokićeva ruka bila je uvijena u zavoj na klupi tokom celog drugog poluvremena, ali, kako javlja tamošnji novinar Harison Vind, nema razloga za brigu.

Nikola Jokic has had a wrap around his right wrist/hand on the bench throughout the 2nd half. He's fine, I'm told. Nothing to worry about. pic.twitter.com/lx4piqbJQz