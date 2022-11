AU! Svet u neverici komentariše Jokićev PROJEKTIL! Džoker brutalnim potezima vodio Denver do dominantne pobede (VIDEO)

Košarkaši Denvera ubedljivom pobedom protiv San Antonija rezultatom 126:101 su stigli do učinka od šest pobeda i tri poraza.

Dvostruki uzastopni MVP NBA lige, Nikola Jokić, odigrao je još jedan odličan meč u kojem je promašio samo jedan šut.

Postigao je 21 poena, upisao još 10 asistencija i šest skokova. Iz igre je pogodio devet od 10 šuteva, a imao je i dve ukradene lopte.

Jedna od 10 njegovih asistencija šokirala je navijače i ljubitelje NBA košarka.

Iako smo navikli da od Jokića viđamo neverovatne stvari, ovakvo dodavanje nam do sada još nije priredio.

Mnogi su u neverici morali velikim slovima da pišu o asistenciji za Majkla Portera juniora u trećoj četvrtini i da nagađaju od kog sporta je Srbin skupljao ovakve elemente. Zvaničan nalog NBA na društvenoj mreži Tviter je pomenuo pikado, dok su drugi pričali i o raznim laserima.

WHAT A DIME 🤯



Nikola Jokic fires a dart through the defense 🎯 pic.twitter.com/omkNfdRsQN