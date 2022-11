Kalinić: Zvezda ima dobar tim, samo je potrebno vreme

Košarkaš Barselone i srpski reprezentativac Nikola Kalinić izjavio je da mu je žao što je Crvena zvezda loše startovala u Evroligi, prenosi "Basket njuz".

Crvena zvezda u najjačem evropskom klupskom takmičenju ima skor od jedne pobede i šest poraza. "Basket njuz" podseća da su "crveno-beli" smenili trenera Vladimira Jovanovića i na njegovo mesto postavili Duška Ivanovića. U Crvenu zvezdu je umesto Džejlena Adamsa stigao Luka Vildoza.

"To je ekipa u kojoj sam igrao prošle sezone, tako da mi je stvarno žao, ali mislim da to ima logike, jer su promenili mnogo igrača i trenera. Manje-više smo znali da bi nešto ovakvo moglo da se desi, ali mislim da je samo poraz protiv Zadra u ABA ligi alarmantan. Ne možete očekivati pobedu protiv Efesa u gostima ili protiv nekih drugih velikih kluba. Ali, mislim da će to sve biti dobro. Došli su neki novi momci i mislim da će biti dobri ove godine", rekao je Kalinić.

Srpski reprezentativac je rekao da je Crvena zvezda napravila dobar tim s obzirom na finansijska ograničenja.

"Najbolje bi bilo da dovedu Stefa Karija, Drejmonda Grina i Nikolu Jokića", našalio se Kalinić.

"Mislim da su uradili najbolje što su mogli i da imaju dobar tim, samo se igrači još nisu uklopili, a za to je potrebno vreme. Kako vreme bude prolazilo, još sa novim trenerom, polako će se buditi, biće to šok terapija, kako kažemo mi u Srbiji. Stvarno mislim da će biti dobri. Imaju dobre igrače, samo moraju da to sve lepo ''poslažu''", dodao je Kalinić.

On je u letnjem prelaznom roku stigao u Barselonu iz Crvene zvezde.

"Žao mi je što se neke stvari nisu poklopile na kraju prošle sezone. Mislim da smo imali dobru ekipu i da smo mogli tako i da nastavimo. Sigurno je postojala mogućnost za tako nešto, ali je sve išlo nešto sporije nego što je trebalo", rekao je Kalinić.

On se osvrnuo i na ovogodišnje Evropsko prvenstvo na kojem je Srbija u osmini finala eliminisana od Italije.

"Mislim da smo naučili da je dovoljno pobediti sa jedan razlike. Kada smo lagano pobeđivali utakmice u grupi, mislim da smo svi mislili da ćemo razbiti Italiju sa 20, 30 razlike. Zbog toga smo, kada smo vodili šest na poluvremenu, bili pomalo nezadovoljni i želeli smo da promenimo nešto. To je recimo lekcija koju mislim da smo mogli da naučimo. Barem sam ja to naučio", zaključio je Kalinić.