OBRADOVIĆEV APEL PRED ZVEZDU: Da posle utakmice pričamo samo o košarci

Trener Partizana Željko Obradović govorio je na konferenciji za medije uoči meča 12. kola Evrolige protiv Crvene zvezde.

Već se pojavila informacija da neće biti organizovanog dolaska Zvezdinih navijača.

“Zaista bih želeo da apelujem na navijače da urade sve da ta utakmica prođe na najbolji mogući način, da posle utakmice svi pričamo samo i isključivo o košarci. Navijajte za naš tim, pomozite nam, ali i poštujte rivala. Svi koji dolaze sa strane, iz cele Evrope, treba da vide utakmicu koja će se prepričavati dugo, da pošaljemo najlepšu sliku u svet. Želimo samo da se priča o kvalitetu košarke i dobroj atmosferi”.

Ne krije da želi pobedu u derbiju.

“Da se naredna utakmica završi rezultatom povoljnim za nas, u odnosu na prethodnu u derbiju. Izvukli smo pouke, analizirali do najsitnijih detalja utakmicu koju smo igrali protiv Crvene zvezde. Treba da radimo neke stvari koje smo radili u većem delu utakmice. Mi smo meč izgubili u poslednjih pet minuta i to su one stvari na koje smo probali da utičemo. Imaćemo trening i u sredu, pa na dan utakmice, gde ćemo da razrađujemo detalje. Kao i svaka utakmica u Evroligi, ova će biti takođe teška, posebno protiv Crvene zvezde koja stvarno igra dobro u poslednje vreme. Ako želimo da pobedimo, moramo da damo maksimum u svakom košarkaškom smislu”, istakao je Obradović.

Ponovo je uputio apel navijačima.

“Igrači su maksimalno spremni. Svesni su onoga što nas očekuje. Postoji draž te prve utakmice. Naše misli su isključivo okrenute ka terenu. Želimo da naši navijači shvate da ne treba da padne nijedan papir na teren, da sve bude fer i sportski, da se svi osećaju lepo… Dobio sam poziv i doći će mi prijatelji iz cele bivše Jugoslavije, a doći će mi i ljudi iz Španije, Turske, Grčke i Italije. Zainteresovani su da vide večiti derbi, prepoznaju da će to biti utakmica izrazitog kvaliteta.”

Autor: