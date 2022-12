VEČITI DERBI POČEO MINUTOM ĆUTANJA ZA JEŠIĆA! Dramatično - ljuta borba Partizana i Zvezde od samog starta

Košarkaši Partizana od 20.30 dočekaće Crvenu zvezdu u 12. kolu Evrolige. Biće to prvi put u evroligaškoj istoriji da se sastaju "večiti" rivali na evropskoj sceni.

DRUGA ČETVRTINA - 33:40

Završeno je prvo poluvreme rezultatom 33:40.

20. minut - Odlična asistencija Nedovića za Hasana Martina koji povećava na 31:38. Revanširao se Smailagić prvim poenima za 33:38, a onda Nedović postavlja konačnih 33:40 i ide na veliki odmor za sedam poena viška.

19. minut - Očajan pas Dobrića ka Markoviću i lopta je izgubljena, Partizan organizuje novi napad. Ipak, na drugoj strani greši Zek Ledej i "vratio" je posed Zvezdi. Tajm-aut.

18. minut - Vildoza sjajno dodaje Petruševu koji zakucava pored Lesora i tom prilikom je fauliran. Francuz posle drugog faula izlazi, a na parketu je Smailagić. Pogađa Petrušev dodatno bacanje i vodi Zvezdu na 36:31.

17. minut - Luka Vildoza sa jednom rukom u prodoru pogađa, odličan potez Argentinca 29:33, uzvraća kapiten Partizana Kevin Panter u njemu prepoznatljivom stilu 31:33.

Fenomenalan pas Martina za Lazića 27:31, na drugoj strani Ledej "lomi" obruč Zvezde zakucavanjem 29:31.

16. minut - Trojkaaaaaaaa Ogrnjena Dobrića 24:27, a onda isti igrač u kontri vodi Zvezdu na pet koševa viška 24:29. Ipak, uzvraća Partizan preko Madara koji je pogrešio u prethodnom napadu, sada je iznudio ličnu Martina, uz koš će imati dodatno bacanje 26:29. Pogodio je i "penal" 27:29.

15. minut - Prva trojka za Zvezdu večeras, postiže je Petrušev i crveno-beli stižu do izjednačenja, a onda u kontri Hasan Martin donosi potpuni preokret 22:24! Vodi Ivanovićev tim serijom 2:13. Zvezdin niz prekida Jam Madar 24:24.

14. minut - Lesor je izgubio loptu u napadu, ali se iskupio i zaustavio Nedovića.

13. minut - Levim poluhorogom preko Lesora, pogađa Luka Mitrović i sada je 22:17. Napao je potom Nemanja Nedović Egzuma i poentirao, samo je tri razlike 22:19, traži Obradović tajm-aut.

12. minut - Nesportski faul za Brodzijanskog. Dva bacanja iskoristio je Nedović 22:15, dok će Zvezda imati i loptu sa strane. Pogrešili su crveno-beli i propustili šansu da se još više približe domaćinu, izgubili su posed u napadu.

Na drugoj strani Trifunović je promašio, ali mu se vratila lopta i ispravio se za 22:13.

11. minut - Drugu četvrtinu poenima otvara Filip Petrušev, koji je u kontri poentirao za 20:13.

PRVA ČETVRTINA - 20:11

10. minut - Ponovo Lesor dominira pod košem i poentira 20:9, ali sa zvukom sirene smanjuje Lazarević na 20:11. Partizan ipak ide sa jednocifrenom prednošću na prvu mini pauzu.

Nedović sa penala precizan oba puta, smanjuje na 18:9. Pre toga tri uzastopna promašaja za Egzuma, najpre za tri, pa sa distance za dva poena. A ni na isteku napada nije pogodio trojku, kada je lopta došla ponovo njemu.

9. minut - Težak šut Nedovića u padu i promašaj, a potom isti igrač ne pogađa ni za tri u otvorenoj poziciji. Neće šut srpskog reprezentativca.

8. minut - Brutalno zakucavanje Matijasa Lesora, posle četvrtog ofanzivnog skoka 18:7. Prvi put na parketu i Danilo Anđušić. Filip Petrušev nije pogodio oba puta sa slobodnih bacanja, ostaje rezultat nepromenjen.

7. minut - Nemaja Nedović pogađa jedno od dva bacanja 16:5, pa Vildoza krade loptu Madaru i smanjuje na 16:7.

Druga uzastopna promašena trojka Nedovića, revanširao mu se Bentil na drugoj strani, a onda Panteeeeeeeer raspaljuje publiku, dok Partizan vodi na prvu dvocifrenu porednost 16:4!!!

6. minut - Nedović je na asistenciju Vildoze bio neprecizan na otvorenom šutu za tri, a onda su igrači Partizana ukrali loptu, pa je Madar od tablu povećao vođstvo Obradovićevog tima na 13:4.

5. minut - Ponovo je Dobrić promašio iznuđenu trojku, Zvezda teško organizuje napade, ali Ledej na drugoj strani pravi faul u napadu nad Markovićem koji se dobro postavio.

Posle tajm-auta, kapiten Partizana oba puta precizan 11:4, prvi put crno-beli imaju sedam razlike.

Težak šut koji pogađa Ognjen Dobrić, kada se činilo da će izgubiti loptu 7:4. Na drugoj strani pod košem Zvezde poentira za 9:4, a onda Panter krade loptu i imaće dva bacanja. Prvi tajm-aut na utakmici.

4. minut - Marković je ponovo promašio trojku za Zvezdu, a Lesor iznudio faul Martina pod košem crveno-belih uz poentiranje i dodatno bacanje. Iskoristio je Francuz to i Partizan ide na 7:2.

3. minut - Janis Papapetru postiže svoje prve poene za 4:2 u korist domaćina.

2. minut - Posle promašene trojke Ognbjena Dobrića, pod košem Zvezde fauliran je Lesor od strane Kuzmića, kome je to druga lična i mora na klupu. Na terenu je Hasan Martin.

1. minut - Agresivni Panter krade loptu i u kontri postiže prve poene na večerašnjem meču 2:0 vodi Partizan. Na drugoj strani Bentil pored Madara i Papapetrua iznuđuje faul Grka, uz koš i dodatno bacanje koje je promašio 2:2

UOČI MEČA

20.17 - I košarkaši Partizana izašli su na zagrevanje, uz ovacije domaćih navijača.

20.16 - Oči Evrope uprte su u Beograd, a da to nije slučajnost pokazuje atmosfera koju prave navijači oba tima sa tribina.

20.10 - Igrači Crvene zvezde izašli su na zagrevanje pred navijačima crno-belih.

20.00 - Pogledajte kakvo je stanje ispred Beogradske arene sat vremena pred početak meča.

19.41 - Oglasila se pred derbi i Evroliga.

19.34 - Nešto manje od sat vremena pred početak derbija, ovoliko je "delija" u Areni

19.04 - Navijači Crvene zvezde već se nalaze u Areni gde čekaju početak meča.

18.40 - Željko Obradović i Duško Ivanović jedan protiv drugog igrali su u karijeri do sada 19 puta, a Obradović trenutno vodi 14:5.

17.07 - Ratko Varda, nekadašnji košarkaš crno-belih oglasio se pred meč koji crno-beli igraju protiv Zvezde. Dotakao se teme stranaca koji imaju primat u "parnom valjku".

16.03 - Crvena zvezda se oglasila saopštenjem za javnost u kojem apeluje na navijače crveno-belih da ne nasedaju na eventualne provokacije iz redova domaćina tokom meča.

16.00 - Košarkaši Crvene zvezde dobili su vetar u leđa i od fudbalske selekcije crveno-belih.

Istorija Evrolige piše se večeras u Beogradu. Nakon 77 godina postojanja Partizan i Crvena zvezda odigraće prvi večiti derbi u Evropi. Evroliga željno isčekuje duel crno i crveno-belih.

Partizan i Crvena zvezda su samo jednom igrali u Evroligi, bila je to sezona 2013/14, tada se Zvezda vratila nakon 13 godina u Evroligu, a sada je Partizan povratnik u evropsku elitu. Ono što je tada bilo različito jeste da elita igrala po grupama, te "večiti" nisu igrali jedni protiv drugih.

Tomorrow, history is waiting to be made... ✍️



The first-ever meeting of @PartizanBC and @kkcrvenazvezda in the EuroLeague #EveryGameMatters pic.twitter.com/C1WDoNSPtO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 07. децембар 2022.

Evroliga se igrala u drugačijem sistemu u odnosu na današnji - učestvovale su 24 ekipe podeljene u četiri grupe po šest timova. Partizan je u svojoj grupi imao učinak od tri pobede i sedam poraza i kao četvrtoplasirani je izborio plasman u TOP 16 fazu takmičenja, dok je Zvezda ispala posle grupne faze, iako je u svojoj grupi imala pobedu više od Partizana.

The first-ever Belgrade derby in EuroLeague is coming on Thursday night!@PartizanBC players and coach Obradovic have a message for all the ⚫️⚪️ fans👇 pic.twitter.com/bynmMa3AF1 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 07. децембар 2022.

Crno-beli su kroz istoriju imali bolje rezultate u Evropi, čak su i osvojili trofej 1992. godine u Istanbulu. Zauzeli su treće mesti u Ganu 1988. godine, da bi deset godina kasnije u Barseloni i 2010. u Parizu ostali četvrtoplasirani na fajnal-foru.

Najbolji rezultat Crvene zvezde je polufinale tada Kupa evropskih šampiona 1973. i četvrtfinale Evrolige 2016. godine.

Zvezdaši ipak na derbiju

Prvobitno, odlučeno je da će samo navijači Partizana prisustvovati meču u Areni, a nakon nekoliko razmena saopštenja ipak je doneta odluka da jedan sektor bude otvoren za navijače Crvene zvezde.

Reč trenera - Željko Obradović: Da pošaljemo lepu sliku u Evropu

- Izuzetno smo srećni i zadovoljni što ćemo u Beogradu moći da odigramo takvu utakmicu, između Partizana i Crvene zvezde. Prva u istoriji… Igramo protiv ekipe s kojom smo igrali i pre desetak dana, analizirali smo tu utakmicu, znamo da je Crvena zvezda u sjajnoj seriji rezultata i igara, pa nam samim tim neće biti nimalo lako. Naravno, verujemo u svoje mogućnosti, možemo da odigramo na nivou iz većeg dela tog prvog derbija. Očekujemo da Arena bude puna, zato pozivam navijače da podrže ekipu kao što to čine cele sezone, zaista nas čine veoma ponosnim. Imali smo prilike, gde god da smo igrali ove sezone, da imamo podršku naših pristalica. Ovo u Areni je nešto posebno. Zaista bih želeo da apelujem na navijače da urade sve da ta utakmica prođe na najbolji mogući način, da posle utakmice svi pričamo samo i isključivo o košarci. Navijajte za naš tim, pomozite nam, ali i poštujte rivala. Svi koji dolaze sa strane, iz cele Evrope, treba da vide utakmicu koja će se prepričavati dugo, da pošaljemo najlepšu sliku u svet, rekao je Obradović.

Reč trenera Zvezde - Duško Ivanović: Gledamo na duel kao još jedan susret sa Partizanom

- Sve će se promeniti u odnosu na prethodni duel sa crno-belima. Druga utakmica, druga atmosfera, drugačiji Partizan... Svaka utakmica je različita. Nadamo se da će atmosfera uticati pozitivno na nas. Svakom igraču bi trebalo da bude zadovoljstvo da igra pred 20.000 ljudi. Za nas to što je prvi derbi u Evroligi nije interesantno, gledamo ovu utakmicu kao još jedan susret sa Partizanom. I mi i Partizan ćemo se potruditi da izvučemo pouke iz prethodnog duela, a videćemo ko će u tome biti bolji, Rekao sam i pre prvog međusobnog susreta da je Partizan ekipa koja ima fantastičan napad. Videli smo iz njihovih duela protiv Budućnosti i Valensije da je neophodno igrati dobru odbranu. Imaju igrače veoma dobre u igri jedan na jedan, imaju dobar šut, trče dobro.

