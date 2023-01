KOŠARKAŠKA POEZIJA U REŽIJI KAMPACA! Zvezda se prošetala kroz Podgoricu, Mitrović nosio crveno-bele do ubedljive pobede!

Sjajno su crveno-beli otvorili meč, pre svega fenomenalno je funkcionisao tandem Kampaco - Mitrović. Argentinac je plesao na terenu, delio je asistencije kako je hteo, dok je Mitrović sve to pretvarao u poene.

Domaći košarkaši ušli su u meč sa manjkom koncentracije, dosta su grešili u napadu, imali pregršt izgubljenih lopti, a ni šut ih baš najbolje nije služio.

Uspeli su Podgoričani da uhvate priključak sredinom druge deonice, ali tada je maestralni Luka Mitrović uzeo stvari u svoje ruke, i svom timu omogućio ubedljivije vođstvo.

Već u prvom poluvremenu, Kampaco je imao 8 asistencija, dok je Mitrović posle 20 minuta imao 17 poena.

I u drugom poluvremenu crveno-beli su igrali sjajno. Pokušavali su Podgoričani u par navrata da se vrate u meč, rezultatski su se približili protivniku, ali nisu uspeli veće iznenađenje da naprave.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Luka Mitrović koji je na svom kontu imao 21 poen, dok je Dobrić ubacio 18 poena. Fakundo Kampaco završio je meč sa 14 poena, a podelio je i 12 asistencija.

U timu Budućnosti istakao se Grin sa 14 poena.

Četvrta četvrtina:

Završena je utakmica.

9. minut - Petrušev zakucava i stiže do svog 7. poena na dašanjem meču, a potom i Lazić postiže trojku 54:76

7. minut - Nova, brutalna asistencija Fakunda Kampaca. Argentinac je sjajno proigrao Vildozu koji nije imao većih problema u ovoj situaciji 48:72

6. minut - Najpre je Petrušev postigao trojku, a potom i Kampaco dolazi do novih poena 48:68

4. minut - Uspela je Zvezda da vrati dvocifrenu prednost.

2. minut - Ilić postiže veoma bitne poene za crveno-bele 46:55

1. minut - Vraća se Budućnost u meč, Lazić je trojkom na početku poslednje deonice podigao publiku na noge 46:53

Treća četvrtina:

3. minut - Dobrić trojkom donosi Zvezdi najveću prednost na današnjoj utakmici 27:45

1. minut - Kampaco i Mitrović postižu poene na otvaranju treće deonice

Druga četvrtina:

Završeno je prvo poluvreme.

Druga četvrtina

10. minut - Kampaco promašuje prvo, ali pogađa drugo slobodno bacanje 24:35

9. minut - Laki poeni za Ognjena Dobrića 22:34

8. minut - Ponovo Mitrović postiže koš uz faul 22:32

6. minut - Nova asistencija Kampaca. Sjajni Argentinac je proturio loptu protivniku kroz noge, a Luka Mitrović stigao je do 15. poena 22:30

5. minut - Grin pogađa sa poludistance 19:25, a na drugoj strani Mitrović nastavlja da "zatrpava" protivnički koš. Luka na svom kontu već ima 12 poena 19:27

4. minut - Ponovo Dobrić! Ovog puta košarkaš gostujućeg tima postiže trojku 17:25

3. minut - Dobrić uspeva da crveno-bele izvuče iz "krize". Pogodio je Dobrić uz faul, a potom je siguran i sa linije za slobodna bacanja 16:22

2. minut - Ilić brutalnim zakucavanjem otvara drugu deonicu 14:19

Prva četvrtina:

Završena je prva četvrtina.

10. minut - Drobnjak siguran sa linije za slobodna bacanja 12:19

9. minut - Budućnost već ima šest izgubljenih lopti, moraće domaći košarkaši da se konsoliduju u nastavku igre.

7. minut - I Vildoza precizan van linije 6,75

6. minut - Kampaco postiže trojku 7:16

5. minut - Rejnolds konačno trojkom prekida seriju crveno-belih 7:13

