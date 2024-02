ZVEZDE IZGUBILA U PODGORICI: Budućnost u derbiju POTPUNO DEKLASIRALA ljutog rivala iz Beograda!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Budućnosti u derbi meču 19. kola ABA lige rezultatom 84:62.

Nakon izjednačene prve četvrtine. Budućnost je sjajnom serijom početkom druge deonice stigla do +13 31:18. Tu prednost je održvala do poluvremena i otišla na odmor sa dvocifrenom prednosću.

Zvezda je dobro ušla u nastavak, prepolovila prednost domaćuina, ali je Jogi Ferel brzo vratio dcocifrenu prednost domaćina.

Potom je utakmica bila na kratko prekinuta jer su navijači Budućnosti gađali Adama Hangu.

Na kraju treće deonice bilo je + 8 za Budućnost 59:51.

U poslednjoj četvrtini Zvezda je serijom promašaja propustila priliku da uđe u neizvesnu završnicu, pa je domaćin trojkama Mekgija prelomio meč i u finišu potpuno ponizio favorizovanog rivala.

Zvezda je zabeležila treći poraz u Aba ligi, ali je i dalje ubedljivo prva sa skorom 16-3.

Budućnost je upisala 14 pobedu uz pet poraza i trenutno je na drugom mest na tabeli.

TOK MEČA:

Četvrta četvrtina:

38. minut - Sve je ovde jasno, Budućnost je zabeležila veliki trijumf, crveno-beli, totalno razbijeni u finišu.

37. minut - Potpuni raspad u igri Zvezde, fantastični Mekgi nova trojka 78:56. Gedraitis trojkom konačno prekida seriju domaćina 78:59.

35. minut - Kamenjaš zakucava iz kontre 68:55. Trojku pogađa i Mekgi 71:56.

34. minut - Neverovatna serija promašaja igrača Zvezde, naročito Miloša Teodosića.

32. minut - Teodosić je napravio tri vezane lične greške. Mekgi siguran sa penala 65:55.

31. minut - Pogađa Teodosić nakon prodora 59:53. Mekgi vraća i to trojkom 52:43. Nedović lako poentira 62:55.

Treća četvrtina:

30. minut - Pogađa Smart iz teške pozicije. 59:51 na kraju treće četrtine.

29. minut- Kamenjaš vraća dvocifrenu prednost domaćinu 59:49.

28. minut - Mekgi pogađa za dva. Gedraitis polovičan sa penala. Mitrović novi poeni 57:49.

27. minut - Gedraitis poentira na asitenciju Mitrovića 54:46.

26. minut - Meč je nastavljen, pogodio je Teodosić 54:44.

- Petar Popović kapiten Podgoričana moli navijače Budućnosti da ne ubacuju ništa na parket.

Prekid utakmice u Morači, navijači Budućnosti su gađali Hangu!

25. minut - Jogi Ferel ne greši 51:42. A onda nakon lošeg napada Zvezde pogađa i za tri 54:42. Sferopulos traži tajm - aut.

24. minut - MIhailov postiže prve poene za domaćina u nastavku, trojka. Mitrović sjajan na ovom meču 49:42.

23. minut - Pogađa Nedović iz kontre 46:40. Žakelj traži tajm-aut.

22. minut - Zakucavanje Bolomboja 46:38.

Druga četvrtina:

20. minut - Završeno je prvo poluvreme Budućnost ima dvocifrenu prednost 46:36.

19. minut - Mitrović raspoložen, pogađa iz reketa, njegov deveti poen 41:29. Makondu polovičan sa penala 42:29. Ferel sa jedne, Nedović sa druge 44:33.

18. minut - Jogi Ferel pogađa za dva. Budućnost ima maksimalnih +14. Sferopulos ponovo traži tajm-aut 39:25. Mitrović lepo poentira 39:27. Sjajna akcija Budućnosti i zakucavanje Slavkovića 41:27.

17. minut- Fantastična asistencija Rajta za Džonsa 35:25.

16. minut - Mekinli Rajt krade loptu i pogađa iz kontre. Jago siguran sa penala 33:25.

14. minut - Nedović prekida seriju Budućnosti 31:20.

13. minut - Budućnost u seriji 31:18.

12. minut - Novo zakucavanje Kamenjaša 29:18. Sferopulos traži tajm-aut

11. minut - Fantastična akcija i zakucavanje Kamenjaša 24:18. Potom i Frimen za tri raste prednost domaćina 27:18.

Prva četvrtina:

10. minut - Rajt pogađa flouter uz faul 20:18. Sporna odluka sudija Javora i Peteka delovalo je da je faul bio pre šuta Amerikanca. Rajt ponovo pogađa za kraj prve četvrtine 22:18.

8. minut - Rajt pogađa sa distance. Teodosić fauliran za tri. Pogađa dva 17:16.

7. minut - Mihailović pogađa za tri. Bolomboj još jednom zakucava na asistenciju Teodosića 15:14.

6. minut - Serija zakucavanja, Bolomboj i Mitrović za Zvezdu, Slavković za Budućnost 12:12.

4. minut - Jago nakon prodora pogađa uz faul 8:8.

3. minut - Slavković je promašio oba slobodna bacanja. Nedović pogađa iz teške pozicije 8:5.

2. minut - Luka Mitrović pogađa uz faul. Džons sa druge strane 8:3.

1. minut - Džons i Ferel sa dve trojke otvaraju meč 6:0.

1. minut - Utakmica je počela.

