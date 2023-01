KAMPACO PISAO EVROLIGI: Je*ote, hoću da igram protiv Partizana!

Sjajni Argentinac Fakundo Kampaco ponovo je blistao u pobedi Crvene zvezde nad Cedevita Olimpijom u derbi meču 16. kola ABA lige.

Međutim Kampaco i dalje nema dozvolu da igra u Evroligi i to ga jako tišti.

Posebno je istakao da ima želju da bude na parketu u petak kada će Zvezda dočekati Partizan u 21. kolu Evrolige.

"Postoje stvari koje ne mogu da kontrolišem, naravno da želim da igram u Evroligi. Zbog toga svu energiju usmeravam na treninge, moram više da radim nego ostatak tima, jer igram samo jednu utakmicu. Trudim se da se što bolje priviknem na saigrače, treniramo dosta, ali utakmice su nešto drugo. Nemamo toliko zajedničkog igranja mečeva", rekao je Kampaco i dodao:

"Poslao sam mejl Glikmanu, tražio sam od njega da mi dozvoli da igram. Dobio sam ljubazan odgovor, objasnio mi je sve detalje i rekao da ne može ništa da uradi. Razumem i njegovu poziciju i jednostavno, to su stvari koje ne mogu da kontrolišem. Mogu samo da treniram još jače i da to koristim kao motiv."

Argentinac je oduševljen Zvezdinom publikom.

"Kada se večeras meč završio i kada sam čuo publiku kako peva, samo sam u sebi rekao je*ote, hoću da igram u petak. Nažalost ne mogu da budem na terenu. Biću pored terena i bodriću ih. Uz to ću tokom nedelje da ih mučim više na treningu, da izgleda i trening kao utakmica. To je sve što mogu".

Prethodnih dana pojavila se informacija da će Kampaco u februaru igrati za reprezentaciju posle Kupa Radivoja Koraća.

"Uvek želim da igram za reprezentaciju, to se ne dovodi u pitanje. Nisam mogao to često zbog igranja u Evroligi i NBA, ali sada kada ne igram u Evroligi, mogu. Ima još mnogo vremena do toga, videćemo", zaključio je Kampaco.

Autor: