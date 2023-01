Bogdan Bogdanović operacijom produžio karijeru: 'Nedostaju mi dani u Sakramentu, sada mirno spavam'

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović napravio je dužu pauzu protekle sezone zbog povrede kolena, a potom je i nastupila operacija, pa je košarkaš Atlante preskočio i Evropsko prvenstvo sa nacionalnim timom.

Po povratku na teren, Bogdanović se vraća na nivo kao iz najboljih dana i polako postaje jedan od glavnih igrača Hoksa

A kako je danas i sam izjavio, operacijom kolena je sebi produžio igračku karijeru.

- Zadovoljan sam kako je prošla operacija, još to nije na 100 odsto, ali znam da sam sebi ovako produžio karijeru i da mogu mirno da spavam ne osećajući jake bolove kakve sam imao do operacije. Zdrav sam, to je najvažnije - rekao je Bogdanović.

Srpski bek je potom napravio poređenje između svoje prve NBA ekipe, Sakramenta i Atlante.

- Sve je drugačije u odnosu na Sakramento. Nedostaju mi ti dani iz Sakramenta kada sam bio sa nekim našim bivšim i sadašnjim igračima, ali idemo dalje. Za uspeh nije dovoljan samo talenat, već je potrebno i malo sreće, rad i disciplina se podrazumevaju. Lako je verovati kada sve ide dobro i kada je sjajno. Ali kada dođu neki trenuci, kao što su povrede i operacije, onda je potrebno naći tu veru u sebe i vratiti se - zaključio je Bogdan.