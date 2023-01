Milano 'krade' pojačanje Dejanu Radonjiću: Pleja već videli u Grčkoj, on ipak možda odleti i do Italije?

Naime, "webEncestando", pouzdani mediji iz Španije, tvrdi da je Milano krenuo u napad na Nejpira, koga i Panatinaikos pokušava već neko vreme da dovede, te se ostavlja pitanje - ko će biti istrajniji.

Od ranije je poznato da je PAO dobio "neograničen budžet", kao i da veruju u Radonjića, koji je očigledno rešio da uozbilji svoje redove, ali isto tako je poznato i da Milano ne kuburi sa novcem, pa je ovo i sudar ekonomskih titana.

🚨🚨Shabazz Napier is very close to sign with Armani Milan, was learnt. American guard was also targeted by Panathinaikos.

Shabazz Napier va a fichar finalmente por el Armani Milan, según nuestras fuentes