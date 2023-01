PARTIZAN POBEDIO CRVENU ZVEZDU U GROTLU PIONIRA: Crno-beli se revanširali za poraz u prvom delu

Obe ekipe sada imaju učinak 10-11, ali crveno-beli imaju bolji međusobni skor.

Partizan su do pobede sa po 20 poena predvodili Egzum i Ledej, dok je Lesor postigao 13 poena.

U domaćem timu Vildoza je postigao 26 poena, a Nedović 23, dok je Dobrić dodao 13 poena.

Partizan je vodio većim delom utakmice, a u neizvesnoj završnici bio hladnokrvan u izvođenju slobodnih bacanja.

Zvezda je izgubila čak 16 lopti, devet više u odnosu na Partizan. Crveno-beli su šutirali za dva 48-5 odsto, a za tri 47.4 odsto. Crno-beli su šutirali 41.7 odsto i za dva i za tri poena.

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Virtusu u Bolonji, a Partizan dočekuje Asvel.

TOK MEČA

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 78:79 (18:20, 19:25, 17:12, 24:22)

4. ČETVRTINA

40. minut - Lazić faulira Egzuma 5.9 sekundi pre kraja. Ivanović je tražio čelendž, da li je prethodno Egzum faulirao Dobrića. Obradović je tražio čelendž da li je Lazić napravio nameran faul nad Egzumom. Posle gledanja ponovljenog snimka oba čelendža su odbijena, Egzum je dobio dva bacanja. Egzum pogađa oba za 75:79. Njegovih 19 poena.

40. minut - Mitrović je 11.7 sekundi pre kraja faulirao Egzuma, a Ivanović traži čelendž.

40. minut - Vildoza pogađa za dva 36 sekundi pre kraja - 73:75.

40. minut - Zvezda gubi loptu u napadu, Nedović se okliznuo. Egzum je fauliran od strane Nedovića 46.9 sekundi pre kraja. Tajm-aut za Ivanovića. Egzum promašuje prvo slobodno bacanje, pogađa drugo - 71:75.

39. minut - Dobrić je fauliran za dva penala na 1:17 pre kraja. Panter je dobio četvrtu ličnu grešku. Dobrić pogađa oba za 71:72. Tajm-aut za Partizan. Panter je fauliran od strane Lazića na 1:09 pre kraja. Treći faul kapitena Zvezde. Panter Pogađa prvo, pogađa i drugo - 71:74. Tek njegovih šest poena.

38. minut - Lesor je fauliran, Vildoza je zaradio treću ličnu. Prvi poeni Lesora u drugom poluvremenu - 67:72. Nedović lako završava solo prodor, ukupno 20 poena - 69:72.

37. minut - Ponovo Ledej - 64:70. Njegovih 20 poena, od toga 9 u poslednjoj četvrtini. Vildoza pogađa trojku - 67:70.

36. minut - Odličan potez Petruševa, njegov osmi poen - 64:66. Ledej s jedne ruke uz zvuk sirene pogađa - 64:68.

35. minut - Lazarević koristi pas Mitrovića - 62:63. Ledej pogađa svoju četvrtu trojku - 62:66.

33. minut - Dobrić vezuje dve trojke - 60:63.

32. minut - Smailagić koristi asistenciju Avramovića - 54:61. Dobrić iz kornera pogađa trojku - 57:61. Smailagić iz ofanzivnog skoka pogađa - 57:63.

31. minut - Ledej jednom rukom na asistenciju Avramovića - 54:59.

3. ČETVRTINA

30. minut - Trojka Alekse Avramovića - 50:54. Vildoza vraća dvojku - 52:54. Ledej pogađa treću svoju trojku - 52:57.

29. minut - Bentil je zaradio četvrti prekršaj.

28. minut - Nedović smanjuje sa linije penala - 50:51. Potigao je 18 poena.

27. minut - Nedović ulazi pod koš i pogađa - 48:50. Njegovih 16 poena. Petrušev pravi treći faul. Smailagić je polovičan sa linije penala - 48:51.

26. minut - Egzum pogađa za dva poena, njegovih 15 poena. Jedini strelac za Partizan u trećoj četvrtini - 46:50.

25. minut - Vildoza pogađa za tri, uz prekršaj Lesora - 45:48. Lesor je dobio treći faul. Dodaje Vildoza bacanje - 46:48.

24. minut - Egzum pogađa svoju drugu trojku - 42:48.

23. minut - Dobrić pogađa za tri - 42:45. Tajm-aut Obradovića.

21. minut - Mitrović se upisao u strelce na asistenciju Vildoze - 39:45. Treći prekršaj Pantera.

Crvena zvezda je izgubila čak 10 lopti u prvih 20 minuta, šest više od Partizana i to je ključni problem crveno-belih. Domaćin nije ostvario prednost u skok igri.

Nedović je postigao 14 poena, Vildoza 11, a Petrušev 6 u timu Zvezde. U ekipi Partizana Lesor ima 11 poena, Egzum 10, a Ledej 8.

2. ČETVRTINA

20. minut - Trojka Ledeja šest sekundi pre kraja poluvremena - 37:45.

19. minut - Lesor pravi drugu ličnu grešku. Petrušev pogađa oba bacanja - 37:40. Lesor zakucava preko Petruševa, njegovih 11 poena - 37:42.

18. minut - Panter je precizan samo jednom sa bacanja - 32:37. Nedović je vrlo inspirisan večeras, njegovih 14 poena - 34:37. Madar pogađa trojku posle ofanzivnog skoka Papapetrua. Četvrta trojka Partizana u ovoj četvrtini - 34:40. Vildoza smanjuje sa penala, pogodio je samo jedno. Njegovih 11 poena - 35:40.

17. minut - Vildoza koristi prodor za dva poena - 32:36.

16. minut - Nedović ponovo poentira, njegovih 12 poena - 30:31. Bentil je prvi igrač sa tri lične. Madar je pogodio prvo, potom i drugo bacanje - 30:33.

15. minut - Bentil pogađa uz faul Anđušića - 28:30. Promašio je dodatno bacanje.

14. minut - Nedović pogađa od table - 26:30.

13. minut - Petrušev je prvi igrač Zvezde sa dva penala. Kod Partizana Panter i Naneli imaju po dve lične. Anđušić je fauliran u kontri, pa je sa linije slobodnih bacanja pogodio oba - 22:27. Nedović je fauliran, pogodio je oba bacanja - 24:27. Egzum pogađa za tri, prvi dvocifreni igrač na utakmici - 24:30.

12. minut - Dobrić sa linije penala smanjuje na 20:25. Petrušev posle ofanzivnog skoka poentira - 22:25.

11. minut - Naneli pogađa drugu trojku za Partizan - 18:23. Smailagić krade loptu i zakucava u kontri - 18:25.

1. ČETVRTINA

10. minut - Faul u napadu Petruševa, pa tehnička greška za Duška Ivanovića. Egzum pogađa slobodno bacanje - 13:20. Petrušev je fauliran, pogodio je oba bacanja - 15:20. Vildoza uz zvuk sirene pogađa trojku. Lopta se odbila od obruča i potom propala u koš - 18:20.

9. minut - Lesor pogađa u kontri na asistenciju Anđušića - 11:19.

8. minut - Ivanović posle ofanzivnog skoka pogađa za dva - 11:14. Ledej pogađa prvu trojku za Partizan, ima pet poena - 11:17.

7. minut - Ledej sa linije penala povećava prednost crno-belih - 9:12. Panter je zaradio drugu ličnu grešku i to može da bude problem za Željka Obradovića. Egzum pogađa za dva - 9:14.

5. minut - Lesor još jednom na snagu pogađa, prvo vođstvo Partizana - 9:10.

4. minut - Lesor zakucava, njegova četiri poena - 6:6. Nedović pogađa u prodoru uz prekršaj Pantera - 8:6. Poentira za svoj šesti poen - 9:6. Egzum pogađa za dva - 9:8.

